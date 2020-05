Esport – La France 6e nation mondiale sur les prize money cumulés

Il y a forcément corrélation entre les performances en tournois, et l’addition des prize money gagnés par chacun. Meilleur est le résultat, plus grosse est la bourse. Cela sous-entend alors que la France appartient au top mondial de la catégorie esport. D’après l’étude d’une plateforme anglaise pour des jeux en ligne, la nation bleue est la sixième à l’échelle du globe, sur le cumul des primes, de tous temps gagnées en compétitions.

25,4 M€ gagnés par les gamers de la nation française

Le pays totalise 27,8 millions de dollars (25,4 M€) remportés par tous les joueurs, de tous les formats. Dont le tiers environ (9,75M$) sur l’année 2019 dernière, car les bourses deviennent de plus en plus conséquentes, à la faveur de tournois disputés devant des dizaines de milliers de spectateurs, que les diffuseurs se disputent pour plus d’argent, saison après saison. Au total de toutes les primes, la France se classe troisième nation européenne, derrière la Suède (37,1 M$) et le Danemark (35,1 M$), mais elle fait mieux que ces deux pays sur l’année 2019 (qu’une autre nation scandinave domine : la Finlande avec 9,8 M$).

Johan « N0tail » Sundstein, n°1 mondial sur les prize money

A titre individuel, le joueur le plus riche de l’esport est danois, il répond au nom de Johan Sundstein, alias N0tail. Spécialiste de Dota 2, il repose sur un total en carrière, de 6,89 millions de dollars (6,3 M€), indépendamment des autres revenus, notamment du sponsoring.