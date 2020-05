F1 – Daniel Ricciardo et son contrat à 93 millions avec McLaren

Une signature qui a fait parler d’elle, mais qui a une certaine logique. Daniel Ricciardo quittera Renault pour McLaren-Mercedes en 2021, en n’y perdant pas vraiment au change financièrement. Lorsqu’en 2018, au plus fort de sa carrière l’Australien souhaitait une revalorisation de son salaire, Red Bull Racing lui signifia son refus. Daniel Ricciardo qui demandait 20 millions d’euros de salaire se tourna vers Renault Sport, qui après une hésitation compréhensible sur le montant, demanda un délai. Le temps duquel, il a bénéficié d’une offre de 20 millions d’euros de la part de l’équipe McLaren.

Problème : McLaren réalisait une saison médiocre en 2018, tandis que Renault montrait un certain potentiel de progression en terminant 4ème du championnat du monde des constructeurs. Pire, à la dernière minute, Ricciardo se verra offrir un contrat de 60 millions d’euros du constructeur français. Dans le détail, 20 millions d’euros de salaire, 5 millions de prime si l’équipe terminait dans les 4 premiers du championnat du monde des constructeurs et 5 millions supplémentaires si le pilote devenait champion du monde. En 2019, Renault termina 5ème derrière McLaren, alors propulsé par le même moteur.

Un flou et des doutes pour Ricciardo

En coulisse l’Australien doute. Les essais de février et mars ont montré un potentiel encore flou de sa nouvelle monoplace. Et il redoute un management qui en cas de performance du jeune Esteban Ocon ira en direction du Drançais et non plus de lui. De plus, la direction de l’équipe ne le montre plus comme l’homme central, mais comme appartenant à un ensemble au profit de la marque Renault. Pourtant, comme s’il avait compris la situation, le management de Renault entama les discussions pour une prolongation de contrat avec Ricciardo dès avril. La situation étant nouvelle, une baisse de salaire est demandée (on parlait d’une baisse de 30% du contrat général). Les discussions avanceront mais seront limitées entre les deux parties.

Une baisse de salaire acceptée et un nouveau projet prometteur

En parallèle, Zack Brown, au nom de McLaren a proposé une prolongation de contrat à Carlos Sainz, sur la même période. L’espagnol refusa poliment, indiquant qu’il avait reçu une offre de Ferrari. Le fair play du pilote ibérique permettra à la direction de McLaren de fondre sur Ricciardo.

Une discussion éclair. L’engagement de Daniel Ricciardo envers McLaren, qui sera propulsé par un moteur Mercedes-Benz à partir de 2021, se base sur une nouvelle réalité. Un contrat de trois saisons (2021/2022 plus option pour 2023) et un statut de premier pilote. Restait le salaire. Ricciardo ayant accepté la baisse de es émoluments, la proposition de McLaren est orientée de la manière suivante : un salaire de 10 millions d’euros par saison fixe et des primes allant de 400.000 euros pour 1 pt inscrit, à 1 million d’euros la victoire, pour chaque Grand Prix. Ce qui offre un potentiel maximum de 31 millions d’euros. Affaire conclue. Quelques jours avant l’annonce du transfert, le management du pilote australien indiquait à Renault sont refus d’accepter une prolongation.