F1 : Qui va gagner le GP de Styrie 2020 selon les bookmakers ?

Deuxième Grand Prix du championnat du monde de F1 2020, ce dimanche, une semaine après l’ouverture de la saison, tronquée par les événements sanitaires sur la planète. Le tracé sur le circuit de Spielberg en Autriche, est rigoureusement le même, il a parfaitement sied à Valtteri Bottas, premier vainqueur dimanche dernier, mais les conditions ensoleillées étaient tout autre. Ce week-end, le temps plus incertain et la pluie des qualifications ont permis au champion, Lewis Hamilton, de tirer son épingle du jeu.

Hamilton plus favori que Bottas pourtant vainqueur ici même, la semaine dernière

C’est lui qui partira en pôle, à 15h10 au moment de l’extinction des feux rouges et c’est lui le favori le plus légitime pour gagner, selon les bookmakers de France. Hamilton qui s’impose en Autriche paie 1,52 fois la mise initiale. C’est peu, donc jugé probable par les spécialistes du genre. Ce qui l’est moins, c’est d’imaginer Bottas doubler la mise sur le Red Bull Ring. Que le Finlandais gagne aujourd’hui vaut une cote plus lointaine de 7,5 contre un. Il est même devancé par Max Verstappen, qui aura l’avantage de courir « à la maison », sur les terres de son écurie Red Bull. Le pilote néerlandais partira deuxième sur la grille, avec une cote de victoire au bout du compte, à 3,2.

Des chances françaises plus minimes, pour ce GP F1 de Styrie 2020

Et les Français dans tout cela ? Il n’y a aucune chance de voir Romain Grosjean gagner. Il partira dernier sur la grille, avec une cote de succès à 3 000 ou plus, c’est-à-dire qu’à moins d’un incroyable concours de circonstances défavorables à tous ses adversaires, il ne fera au mieux, que de la figuration ce dimanche. Les deux autres en revanche ont (un peu) plus de chances. La cote est de 250 environ pour Pierre Gasly chez Alpha Tauri et de 100 environ, pour Esteban Ocon sur Renault. Ils partiront respectivement cinquième et septième sur la grille de départ.