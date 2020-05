F1 – Qui va remplacer Vettel chez Ferrari selon les bookmakers ?

L’annonce est tombée hier lundi, d’un communiqué publié par la Scuderia : à la fin de cette saison 2020, le mariage de Sebastian Vettel et de Ferrari prendra fin, car le contrat du pilote allemand ne sera pas prolongé. Depuis, se pose donc la question de son successeur. Avec deux stratégies possibles qui se dégagent : soit l’écurie au cheval cabré cherche un nouveau pilote n°1, et auquel le champion du monde Lewis Hamilton ou l’Australien Daniel Ricciardo deviennent des options légitimes, soit Charles Leclerc est propulsé en patron de l’équipe, ce qui ouvre alors la porte à plus d’options.

Carlos Sainz en pôle pour remplacer Vettel chez Ferrari

Comme celle de voir débarquer Carlos Sainz Junior. Chez McLaren depuis la saison 2019 dernière, l’Espagnol est clairement le favori des bookmakers, de l’autre côté de la Manche, au Royaume-Uni. La cote moyenne qui lui est attribuée est assez basse faible (1,75 contre un) et l’écart avec les autres pilotes conséquent, pour que la piste soit à considérer comme vraiment sérieuse. A moins d’un choix plus fort sur le papier, avec la signature de Ricciardo actuellement sous contrat avec Renault. L’hypothèse paie 3,5 fois la mise de départ, elle est toutefois plombée par l’ambition de ce dernier, promu numéro un de son équipe et qui pourrait vouloir le rester. Or chez Ferrari, après la première saison marquante de Charles Leclerc, cela semble compliqué de lui contester la place.

Vers un jeu de chaise musicale entre les pilotes du plateau F1 ?

De fait, toutes les autres options semblent lointaines pour ne pas dire nulles. De certain, ce ne sera pas Max Verstappen, pour qui la cote est à plus de 50. Le Néerlandais l’a lui même confirmé. Pour le reste les options sont ouvertes, et ce départ de Vettel pourrait conduire à un jeu de chaise musicale, d’une part pour le remplacer et d’autre part, pour accueillir l’Allemand, quadruple champion du monde de F1.

Qui va remplacer Vettel chez Ferrari selon les bookmakers ?

1. Carlos Sainz = 1,75

2. Daniel Ricciardo = 3,5

Lewis Hamilton = 12

4. Fernando Alonso = 15

5. Antonio Giovinazzi = 20