FC Barcelone – Combien ça coûte d’être le namer du Camp Nou ?

Depuis mardi c’est officiel, qu’à l’avenir le stade Camp Nous, où joue le FC Barcelone, va céder les droits d’exploitation du nom et de l’image à un namer. A l’avenir, c’est probable, car le club envisage de poursuivre le projet dans le temps. A court terme, c’est certain, au moins pour une saison au bout de laquelle, le FCB promet de reverser l’intégralité des bénéfices de l’opération, à la lutte contre le coronavirus.

Les droits du Camp Nou pour lutter contre le coronavirus

Mais alors, à combien se négocient les droits de l’enceinte catalane ? Sur du one shoot pour une année, c’est probablement plus cher, de surcroît avec la sphère caritative en fond. L’homme d’affaire britannique, Alki David, premier candidat déclaré pour ses entreprises le laisse entendre ; il faudra très probablement dépenser plus que la vingtaine de millions d’euros. Sinon, pour un contrat plus long dans le temps, le quotidien AS faisait état il y a un an, d’un deal à 200 millions d’euros sur vingt ans.

🔵🔴 Le Barça cèdera ses droits sur le ‘naming’ du Camp Nou à sa fondation afin de récolter des fonds contre le Coronavirus 👉🏼 https://t.co/syqjAXi6jb pic.twitter.com/JSscIL5cLl — FC Barcelona (depuis 🏠) (@fcbarcelona_fra) April 21, 2020

Un potentiel commercial à 15 M€ par an pour le FC Barcelone

C’est inférieur aux estimations formulées par le groupe SportBusiness l’été dernier, qui table plutôt sur un contrat à 300 millions d’euros cumulés. Et qui explique que pour produire les effets d’un partenariat à 300 millions d’euros, un investissement total d’un demi-milliard est au moins nécessaire. Mardi, le Barça a annoncé céder les droits de la saison 2020-21 à sa fondation, avec l’objectif de reverser les fonds à la lutte contre le Covid-19, en Catalogne et par-delà les Pyrénées.