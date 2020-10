FC Barcelone : Les salaires des joueurs du Barça en 2020-21

Une question qui donne forcément à réfléchir, quand bien même la réponse sonne comme une évidence. Alors que le FC Barcelone, touché par les effets de la crise et qui voit à la baisse ses prévisions de la saison 2020-21, doit nécessairement réduire sa masse salariale, pourquoi s’être opposé farouchement au départ de Lionel Messi, puisque l’attaquant argentin revendique à plus de 50 millions d’euros brut par an, le plus haut salaire du football mondial ?

Lionel Messi est resté en gardant son salaire

Fort heureusement d’ailleurs, le sport prime encore sur l’économique, mais dans ce foot business, les deux sont corrélés. Et au sens strictement économique, il eut peut-être été plus avantageux de se séparer de la Pulga cet été pour tout recommencer, avec des moyens soudainement plus conséquents. C’est donc ailleurs que le club blaugrana fait des économies, notamment en se séparant de Luis Suarez, anciennement le numéro trois dans la grille des salaires au club, après Lionel Messi et Antoine Griezmann. Et cette semaine, en prolongeant quatre cadres du collectif (Ter Stegen, Piqué, Lenglet et de Jong), sur la base de « négociations [qui] comprennent une adéquation salariale, due à la crise du Covid-19″, explique le club dans son communiqué. Gérard Piqué notamment, aurait réduit son salaire de moitié. Il était jusqu’alors estimé proche de 11 millions brut la saison.

Une masse salariale à diminuer pour le Barça

Tel que nous l’écrivions au début de cette année 2020, les salaires pèsent pour part (très) importante, sur les revenus opérationnels du club, à presque 70% sur une masse salariale supérieure à 500 millions. Sans les bénéfices de la billetterie et du merchandising des soirs de matches, l’allègement s’impose. Jusqu’ici, il n’y a que Miralem Pjanic, pour recrue d’envergure de l’été, mais le poids de son transfert s’équilibre, par le départ d’Arthur Melo à la Juventus. En moyenne, cette saison 2020-21, un joueur du FC Barcelone approche les 10 millions d’euros brut de salaires, selon nos estimations. Ousmane Dembélé n’en est pas loin, à 12 millions d’euros. Pour lui, comme ses partenaires, indépendamment des bonus associés dans les contrats.

Tous les salaires des joueurs du FC Barcelone en 2020-21

Joueur Salaire en 2020-2021 Echéance du contrat Marc-André ter Stegen 6 M€ * 2025 Neto 4,5 M€ 2023 Clément Lenglet 3,9 M€ * 2026