FC Barcelone : Qui va remplacer Messi selon les bookmakers ?

Puisque Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone, et même si c’est encore loin d’être fait, la question de l’après se pose déjà pour certains. En Angleterre à tout le moins, chez les bookmakers qui s’intéressent au foot et à son environnement. L’opérateur Ladbrokes a produit tout un sujet à cet effet, avec la liste des joueurs les plus à même de remplacer la star argentine, s’il est effectivement transféré.

Neymar favori pour remplacer Messi au FC Barcelone

Alex Apati de l’opérateur britannique avance un nom plus que les autres : « Plusieurs noms blockbuster sont cités comme de potentiels successeurs de Lionel Messi, mais dans l’actuel des choses, des retrouvailles entre Neymar et le Camp Nou pourraient être dans les cartons ». L’attaquant du PSG ayant pourtant évoqué dans le magazine de son club, son envie de rester, est le favori avec une cote attribuée à 7/4, soit 1,75.

Trois joueurs de Ligue 1 dans la liste des favoris

Neymar d’abord, mais il n’est pas seul et talonné à la même cote de 1,75, de Sadio Mané. L’ailier de Liverpool est lui en effet cité dans la presse espagnole, comme une cible du staff blaugrana. Suivent dans la hiérarchie, Jadon Sancho (borussia Dortmund), à 2,5, Kylian Mbappé (PSG), à 3, Lautaro Martinez (Inter Milan), à 3,5, Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), à 4, Raheem Sterling (Manchester City), à 5, le Lyonnais Memphis Depay, à 5,5 et Harry Kane (Tottenham) et Paulo Dybala (Juventus), à 6 contre un.