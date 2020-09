FC Barcelone : Salaire, contrat, ce qu’Arturo Vidal a signé avec l’Inter Milan

Lionel Messi avait quelque peu vendu la mèche à son sujet, en le remerciant sur les réseaux sociaux, pour les deux ans passés à ses côtés. Cela scellait le départ d’Arturo Vidal du FC Barcelone, qui aujourd’hui mardi, a officialisé son transfert vers le club de l’Inter Milan, en Italie. C’est un retour dans le Calcio, pour le milieu de terrain chilien, anciennement joueur pour la Juventus Turin. Arturo Vidal s’est engagé avec le club lombard, sur un bail de deux ans.

Arturo Vidal a signé 2 ans + 1 en option avec l’Inter Milan

Deux saisons, plus une troisième en option, alors qu’il restait précédemment, un an de contrat au joueur, avec le FC Barcelone. En contrepartie, le club blaugrana indique qu’il recevra un million d’euros, sous la forme de variables. Selon le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira, Arturo Vidal va lui, gagner 6 millions d’euros net la saison (l’équivalence de 650 000 euros bruts mensuels), sans les bonus complémentaires et une possible prime, à la signature. En Catalogne, il émargeait à 8,5 millions net (920 000€ brut/mois), la saison complète.

Un salaire diminué sur ce qu’il gagnait précédemment avec le FC Barcelone

En l’état de l’effectif actuel, cela fait du milieu axial de 33 ans, le deuxième joueur le mieux payé de l’Inter Milan, cette saison 2020-21, derrière l’attaquant belge, Romelu Lukaku. Avant l’Inter et le Barça, Arturo Vidal a défendu, en Europe, les couleurs du Bayer Leverkusen, de la Juventus Turin et du Bayern Munich.