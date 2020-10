FC Nantes : Ça coût combien de recruter Frédéric Guilbert (Aston Villa) ?

Approché par le FC Nantes cet été, Frédéric Guilbert est finalement resté en Angleterre. Contre lui et sa volonté, tel que l’explique le polyvalent défenseur français dans un entretien accordé à Radio Phénix. Il raconte : « Nantes, cela a failli se faire, Il y a Michel Audrain que j’ai connu à Caen qui m’a contacté. J’ai eu le coach Gourcuff au téléphone, il voulait m’avoir, mais après je n’ai pas eu de nouvelles de la présidence du club. Cela aurait été un prêt. » C’est peut-être à ce niveau que l’opération a capoté.

Le FC Nantes a tenté la piste Frédéric Guilbert d’Aston Villa

Le FC Nantes comme d’autres clubs de son championnat de Ligue 1, au sortir d’un printemps confiné et sans jouer, a manqué de liquidité pour opérer plus largement cet été. Est-ce la raison de l’échec des négociations ? Sur ce marché des transferts tout juste terminé, Frédéric Guilbert était valorisé à sept millions d’euros par Transfermarkt, et de 4 à 7 millions du côté de l’Observatoire du football. Pour lui, Aston Villa a déboursé 5 millions d’euros, comme l’équivalence au coût de l’indemnité compensatoire, payée au Stade Malherbe de Caen, au dernier jour du mercato 2019.

Indemnité et/ou salaire l’opération semblait coûteuse pour les Canaris

Depuis, Frédéric Guilbert joue peu. Il n’est qu’un « troisième choix » pour son coach, ainsi qu’il le raconte. Il lui reste encore trois ans de son contrat paraphé avec Aston Villa. Selon Spotrac, il lui rapporte l’équivalent de 40 000 euros brut par semaine, c’est-à-dire une saison complète à plus ou moins 2,3 millions d’euros. C’est plus que n’importe quel joueur aux ordres de Christian Gourcuff, la saison 2020-21 dernière. Economiquement, l’opération était rendue coûteuse et compliquée pour le FC Nantes, sans un coup de main d’Aston Villa. Cela explique son échec.