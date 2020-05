FC Nantes – Les coaches qui sont restés le plus longtemps à Nantes

Ceux qui passent sous l’autorité de Waldemar Kita ne font pas tous de vieux os. Le propriétaire du FC Nantes et ses entraîneurs ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde, certains ne résistent pas une saison entière, comme Miguel Cardoso (111 jours), René Girard (154 jours) ou Sérgio Conceiçao (204 jours). Christian Gourcuff, l’homme actuellement en place, les devance tous avec 277 jours à son actif, sur le banc des Canaris.

277 jours sur le banc des Canaris pour Christian Gourcuff

Cela reste toutefois assez modeste, comparé à ceux qui ont été les plus endurants. José Arribas en tête, qui a passé seize ans chez les Canaris, avant de s’inscrire définitivement dans la légende du club en prêtant son nom à « la Jonelière », où s’entraînent les joueurs professionnels. Il devance Claude Suaudeau, pour autre personnalité emblématique d’une époque, de succès sportifs et d’une identité propre dans le jeu ; celui à « la Nantaise », appliquée par lui et après Raynald Denoueix.

Arribas, Suaudeau et Denoueix, les chantres d’une époque heureuse pour le club

Il faut être resté au moins une saison et demi pleine, en continu ou fractionnée en plusieurs expériences, pour entrer dans le top 10 des entraîneurs qui sont restés le plus longtemps à Nantes. Cela vaut une moyenne précise de 2 000 jours au club de la Loire, pour ceux qui composent le top 10. C’est autant quasiment que Jean Vincent ou Michel De Zakarian, en deux passages chez les jaunes et verts.

Les coaches qui ont passé le plus de temps au FC Nantes

10. Angel Marcos = 549 jours

9. Loïc Amisse = 577 jours

8. Serge Le Dizet = 625 jours

7. Miroslav Blazevic = 946 jours

6. Ladislav Dupal = 1157 jours

5. Raynald Denoueix = 1640 jours

4. Michel Der Zakarian = 2 052 jours

3. Jean Vincent = 2071 jours

2. Jean-Claude Suaudeau = 4 531

1. José Arribas = 5 843 jours