FIFA 20 – Les 30 pépites françaises à recruter pour son équipe FUT

Privés de football, le vrai en physique sur un terrain, il ne reste à ceux qui ont le titre FIFA 20 et le support pour jouer, que la pratique du ballon rond virtuel. Chez Sportune on pense à vous qui avez l’âme du formateur et l’envie d’aider les promesses de la discipline à exploser vers le haut niveau. On vous a dressé, ci-dessous et dans le tableau complet en page suivante, notre top 30 des pépites françaises à recruter pour son équipe sur FIFA 20, en mode carrière.

De tous les postes et niveau mais des jeunes exclusivement

Qui dit pépite, dit nécessairement jeunesse. Tous les profils proposés ont donc 21 ans ou moins, il y a de tous les postes, de toutes les marges de progression et de toutes les valeurs marchandes. Si Kylian Mbappé est trop cher pour vous, parce que déjà confirmé au très haut niveau malgré ses 20 printemps, nous vous recommandons le Lyonnais, Amine Gouiri en pointe de votre attaque. Si Reine-Adélaïde, Aouar ou Ikoné sont déjà trop âgé à 21 ans, pourquoi alors ne pas se tourner vers Eduardo Camavinga au Stade Rennais, ou Enzo Millot à l’AS Monaco ; à 16 ans ils sont les deux plus jeunes de la liste.

Eduardo Camavinga parti pour tout casser sur FIFA 20 ?

Tous ces joueurs ont un potentiel élevé, jusqu’à 95 soit l’une des meilleures notes possibles du jeu pour Mbappé et 90 pour Camavinga, dont on devine à la lecture de ses stats, qu’il va tout casser d’ici une paire d’années. La liste à découvrir est large, elle n’est bien évidemment pas exhaustive d’une part, et l’on attend à cet effet vos propres recommandations en commentaires du sujet. D’autre part, les notes sont communiquées à titre indicatif, elles changent régulièrement selon les mises à jour ordonnées par Electronic Arts, l’éditeur derrière le jeu de foot sur console, le plus pratique dans le monde.

Top 30 les pépites françaises à recruter pour son équipe sur FIFA 20