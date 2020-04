FIFA 20 – Les espoirs qu’il faut avoir dans son équipe FUT

La fougue et le talent de la jeunesse ont encore plus de valeurs au virtuel. Dans le monde de FIFA 20, une carrière progresse en évitant certains aléas de la vie sportive ou extra-sportive. Il faut donc comprendre que les espoirs cités ci-dessous et dans le tableau complet en page suivante sont promis à réussir, en carrière FIFA Ulitmate Team d’une manière plus certaine que IRL.

Les futurs cracks du foot comme espoirs à recruter pour sa partie FIFA 2O

Non pas qu’ils n’y arriveront pas, notre sélection aligne de réelles promesses du football, mais ici au moins on connait leurs capacités dès le départ et on peut même se faire une idée assez précise, de leur potentiel au bout du compte. Les notes et leur évolution, puisqu’on les évoque, sont données à titre indicatif en sachant qu’elles évoluent tout au long de la saison et des mises à jours d’Electronic Arts, l’éditeur de la plateforme FIFA 20.

Camavinga ou Ansu Fati, deux perles déjà révélées au plus haut niveau

Point commun à ces 30 répertoriés : ils ont la vingtaine ou moins, c’est-à-dire qu’ils sont encore au commencement de leur carrière. Quelques joueurs français sont listés, plus désormais Kylian Mbappé ou Houssem Aouar qui avancent dans l’âge, mais Eduardo Camavinga notamment, pour l’une des plus belles pépites du moment. Lui, et l’ailier du FC Barcelone, Ansu Fati (potentiel à 90 pour les deux). D’autres noms sont encore des anonymes, que le grand public devrait normalement découvrir dans les années futures.

Des joueurs qui assurent le futur de sa partie dans le monde FUT

C’est donc pour vous l’occasions de vous familiariser avec ces footballeurs qui seront probablement les stars de demain. Il y a de tous les profils, postes, potentiel et coût, car il est avant tout question d’argent et de transfert pour les recruter. Mais ces joueurs là sont l’assurance d’une plus-value marchande, quand ils ont bien progressé.

Les 30 espoirs qu’il faut absolument avoir dans son équipe FIFA 20

Joueur Equipe Age Position Note moyenne Potentiel Matthijs de Ligt Piemonte Calcio 20 DC 85 93 Joao Felix Atlético Madrid 19 AT 80 93 Jadon Sancho Borussia Dortmund 19 MD 84 92 Thiago Almada Velez 18 MOC 72 92