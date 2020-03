FIFA 20 – Les meilleurs buteurs et finisseurs pour sa carrière FUT

Les joueurs répertoriés ci-dessous et dans le tableau complet en page suivante, nécessitent un gros budget transfert. Et pour cause, nous avons listé rien de moins que les meilleurs buteurs et attaquants disponibles dans le jeu FIFA 20. On parle de finisseurs et non de profils plus de meneurs, comme l’est un Lionel Messi. L’Argentin n’est donc pas dans la sélection. Au contraire de plusieurs français, car le pays a quelques talents à ce niveau.

Quatre Français parmi les buteurs à recruter pour son mode FUT

Au premier rang desquels Kylian Mbappé. Il est le plus jeune des joueurs mentionnés et celui qui offre aussi le plus gros potentiel de valorisation. A 95, c’est même supérieur à Cristiano Ronaldo (93). C’est dire. Avec lui se glissent Antoine Griezmann au FC Barcelone, Karim Benzema au Real Madrid et Alexandre Lacazette, à Arsenal. Le premier est noté 89, le suivant, 88 et le troisième, 86.

La crème des finisseurs présents dans le jeu FIFA 20

Les notes et le potentiel ne sont données qu’à titre indicatif, c’est susceptible d’évoluer au fil du jeu ou selon les mises à jours de l’éditeur Electronic Arts. Les 16 attaquants listés en page deux pèsent un grand nombre de matches de Ligue des champions et de haut niveau international cumulés. Ils sont chers à recruter, mais ils sont la contrepartie de talent et d’une grosse dose d’expérience. Même pour un Kylian Mbappé déjà champion du monde à moins de 20 ans.

Les meilleurs buteurs et attaquants pour son équipe sur FIFA 20

Joueur Equipe Age Position Note moyenne Potentiel Cristiano Ronaldo Juventus 34 BU AG 93 93 Robert Lewandowski Bayern Muncih 30 BU 90 90 Kylian Mbappé Paris SG 20 BU AG AD 89 95 Harry Kane Tottenham 25 BU 89 91 Antoine Griezmann FC Barcelone 28 ATT BU AG 89 89