FIFA 20 – Virgil Van Dijk, premier défenseur de l’histoire à 99 sur FIFA

C’est devenu une tradition pour les joueurs de FIFA, la TOTY autrement dit l’équipe de l’année vient d’être dévoilée le 6 janvier. Personne n’est surpris de voir apparaître le joueur de Liverpool, Virgil Van Dijk. Le plus intéressant, c’est le nouveau record qu’il vient d’établir en devenant le premier défenseur, depuis la création de cet événement sur le jeu vidéo en 2013, à détenir une carte possédant 99 de moyenne générale.

Virgil Van Dijk est seulement le quatrième joueur à recevoir cette distinction

Ce privilège est inédit pour Virgil Van Dijk, parce que son poste est souvent peu valorisé par les récompenses individuelles. C’est la première fois qu’il a été choisi par la communauté de FIFA. Contrairement aux années précédentes, Messi et Ronaldo étaient récompensés par les producteurs du jeu. L’Argentin a obtenu la note maximale de 99 cette saison ainsi qu’en 2016. À l’inverse, l’attaquant portugais de la Juve s’est distingué en 2017 et 2018. Un seul autre joueur a réussi une telle performance, le milieu de terrain Luka Modric, à 99 l’année de son ballon d’or.

Ils peuvent jouer à tous les postes 😶! Les stats des défenseurs + gardien dans cette #TOTY 🔥! dispo sur #FUT20 pendant 24h 😉! #FIFA20 #FUT pic.twitter.com/KjLRlHnoRP — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) January 8, 2020

Le défenseur de Liverpool a remercié tous les votants sur Twitter

Le défenseur néerlandais a voulu remercier les participants à travers un message sur Twitter, accompagné d’une vidéo pour présenter son arrivée dans l’équipe-type. Virgil Van Dijk affiche des statistiques monstrueuses sur sa nouvelle carte TOTY bleue et noire ; 99 en défense, 98 de physique, 92 au niveau des passes et 90 de dribbles. Par rapport à sa carte initiale à la sortie de FIFA 20, le joueur de Liverpool a augmenté sa moyenne globale de 9 points, et d’autant en défense. C’est aussi 12 points en plus dans le secteur physique et 18 concernant les dribbles. C’est au niveau du jeu de passe qu’il progresse le plus, de 22 points entre le lancement du jeu en septembre et ce début d’année.