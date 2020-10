FIFA 21 : Les 40 jeunes promesses à recruter pour son équipe en carrière

Comme chaque année, FIFA 21 réveille les âmes d’entraineurs, qui veulent briller en mode carrière. A la recherche de leur effectif parfait, les adeptes du jeu vont devoir user de leur flair, pour attirer les plus grands joueurs, mais aussi les espoirs du football, afin de développer leurs clubs et pérenniser leurs règnes. Heureux sont ceux qui réussiront à attirer l’une, ou plusieurs, des futures stars de l’édition. Afin de vous aider à en faire partie, voici notre top 40 des jeunes promesses qu’il vous faut recruter pour votre équipe.

Des jeunes promesses à moins de 20 ans, mais beaucoup de potentiel, sur FIFA 21

Ils sont tous des pépites qui pourront emmener votre équipe très loin, en mode carrière. Ces joueurs ont tous moins de 20 ans, avec un potentiel de progression de 20 points ou plus, atteignant jusqu’à 88 de générale pour certains d’entre eux. Le tableau, ci-dessous et en page suivante, révèle leurs notes actuelles et potentielles sur le titre, ainsi que les équipes où dénicher ces talents. Si la plupart d’entre eux sont méconnus du grand public, d’autres de ces noms se sont déjà fait remarquer sur les terrains, à l’image de Rayan Cherki, milieu de terrain de l’OL, déjà apparu sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des Champions.

Des Français pourraient assurer l’avenir de votre équipe en carrière

Le vivier français ne faiblit pas et continue de révéler au grand jour de jeunes espoirs du ballon rond. Sur FIFA 21, la France possède d’excellentes promesses à recruter en mode carrière. A 17 ans, Rayan Cherki en est le plus jeune et prometteur, mais il est bien accompagné. Lucas Chevalier (LOSC) et Timothée Pembélé (PSG), ont aussi le potentiel pour devenir les futures stars de votre équipe, ils pourraient atteindre plus de 80 de note générale. Des 40 présentés en page suivante, certains d’entre eux pourraient éclore sur les terrains d’ici quelques années, et aller loin en carrière. Sur FIFA 21, ce sera aux gamers de les faire évoluer et écrire le football de demain, virtuellement.

Top 40 des jeunes promesses à recruter pour sa carrière sur FIFA 21

Joueur Equipe Age Position Note moyenne Potentiel Rayan Cherki Lyon 17 MOC 67 88 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 17 MOC AT 68 88 Luca Netz Hertha Berlin 17 DG 63 86