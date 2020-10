France – Portugal : Quel pays va gagner le choc selon les bookmakers ?

Les champions du monde en titre, face aux champions d’Europe. Difficile de faire plus belle affiche sur le papier. Encore plus, au souvenir de la défaite des Bleus (0-1) en finale de leur Euro en 2016. Et plus, avec le match dans le match entre Kylian Mbappé d’un côté et Cristiano Ronaldo, de l’autre. Tous les ingrédients d’une rencontre de qualité sont là, entre la France et le Portugal, opposés dans le cadre de la Ligue des Nations. Qu’en sera-t-il alors sur le terrain ?

Vers un match nul entre la France et le Portugal ?

Chez les bookmakers nationaux, les hommes de Didier Deschamps sont de prime abord les favoris. Donnés vainqueurs à la cote moyenne de 2,43 contre un, pour un match nul à 3,14 et la victoire portugaise, sur la pelouse du Stade de France, à 3,1. Seulement qui dit rencontre serrée sur le papier, dit résultat étriqué à l’arrivée. Ici, c’est un match nul 1-1 qui domine plus que n’importe quel autre scénario à la cote moyenne de 5,24 contre un. Sinon, les Bleus gagnent 1-0, mais la cote à 6,95 est déjà plus incertaine.

Duel au sommet entre Cristiano Ronaldo et Mbappé

Alors forcément, si des buts sont annoncés, qui pour les marquer ? Naturellement les deux cités plus haut. Mais Cristiano Ronaldo un peu plus sûrement à la cote moyenne de 2,4 contre un, que Kylian Mbappé dans le camp d’en face, à 2,66. France – Portugal est programmé ce dimanche soir, à 20h45, à suivre en direct sur la chaîne M6.