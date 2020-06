Fury, Joshua ou Wilder : quel est le boxeur le mieux payé de la planète ?

Floyd Mayweather s’est démené en son temps, pour occuper le ring et l’espace médiatique, par des combats à l’intérêt sportif parfois moindre, sur la seule machine marketing et événementielle autour. D’autres depuis ont pris le relai, auprès des diffuseurs de la boxe et d’abord du public de plus en plus nombreux à suivre la discipline. Avec l’avènement d’Anthony Joshua, le retour en forme et en grâce de Tyson Fury et la rage verbale et physique de Deontay Wilder, le noble art a gagné d’excellents ambassadeurs, qui tirent tout le reste du contingent pro vers le haut.

Fury, Wielder, Joshua et les autres accroissent les audiences de la boxe

Résultat, les audiences explosent. Le match retour Fury – Wilder au mois de février a généré 1,97 millions d’achats de « Pay-per-view » (PPV) et une recette supérieur à 100 millions d’euros. Sans compter tous les autres canaux de diffusion, à travers el monde. Quelques mois plus tôt, Anthony Joshua battait son propre record d’achat de PPV sur le territoire britannique, dans sa revanche avec Andy Ruiz. Il s’en est demandé 1,54 millions ce jour-là, soit 800 000 de plus environ, que son combat dantesque, contre Wladimir Klitschko, en 2017.

Quatre boxeurs dans le top 100 des sportifs les mieux payés

Résultat, les bourses des boxeurs explosent, au moins pour les trois cités plus haut. Et avec eux le Mexicain, Canelo Alvarez, dans une catégorie de poids inférieure. Tous doivent la rançon de leur travail, aux droits qu’ils négocient en exclusivité, avec les diffuseurs de la télé. En 2020, au classement des cent sportifs les mieux payés du monde publié par le magazine Forbes, ces quatre là sont au palmarès. Le moins pour Alvarez qui pointe 30e athlète à la plus forte rémunération, avec 35 millions de dollars sur l’année, dont 30 de ses efforts sur le ring et 5 du sponsoring.

Le retour en grâce de Tyson Fury, il a gagné le plus en 2020

A propos de partenaires commerciaux, l’esthète Anthony Joshua est celui qui en compte le plus. Le champion olympique anglais a son propre équipementier (Under Armour) et différent commanditaires (Beats, Texo Scaffolding, StubHub, Lucozade…). Les sponsors lui rapportent 11 millions de dollars qui s’ajoutent aux 36 autres gagnés par ailleurs. A 47 M$ (42,3 M€) en 2020, Anthony Joshua devance Deontay Wilder d’un tout petit crochet ou de 500 000 dollars sur l’année. A ce stade donc, ne reste que le champion des gains de la dernière saison disputée. Et c’est en toute logique le « Gypsy », Tyson Fury qui s’impose comme il a dominé l’Américain Wielder pour le titre WBC des lourds. Selon Forbes, l’Anglais de 31 ans a gagné 57 M$ en 2020. Il est à ce titre, le 11e sportif le mieux rémunéré dans le monde.