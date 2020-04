Les 10 combattants les mieux payés de l’UFC en 2020

Depuis que Dana White, son grand argentier, a négocié un contrat record sur 5 ans à 150 millions de dollars par an avec le groupe ESPN, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) est plus riche que jamais dans l’histoire du MMA. Sauf qu’à la différence d’autres sports, pour ceux notamment implantés sur le territoire américain, il n’existe pas de convention obligeant l’organisation à verser une certain pourcentage des bénéfices, aux compétiteurs.

L’UFC a négocié un contrat TV à 150 M$ par an

Leur part leur revient néanmoins, en tant qu’acteurs principaux de la discipline et de sa notoriété croissante. Mais la répartition est très inégale selon le pédigrée et la puissance communautaire de chacun. A l’exemple de l’Irlandais Conor McGregor, élevé au rang de star dans l’octogone, puis sur le ring dans son combat de boxe disputé à Floyd Mayweather, en 2017. Cette saison 2020 de l’UFC, l’Irlandais a disputé et gagné un combat en janvier contre l’Américain, Donald Cerrone.

Conor McGregor au sommet des primes de l’UFC en 2020

Selon les estimations du média Sportekz, cette seule performance lui a valu de gagner plus de 3 millions de dollars, à l’addition de la bourse garantie, du sponsoring et du bonus à la performance. Sa victoire négociée en 40 petites secondes lui vaut un ratio de 76 500 dollars, par seconde passées dans la cage en 2020. Puisqu’à l’inverse, le Russe, Khabib Nurmagomedov qui l’a battu en 2018 n’a pas combattu dans l’année, McGregor se détache très largement du reste du plateau sur les primes gagnées.

Deux femmes dans le top 10 des plus hauts revenus de l’année

Avec deux femmes, dans le top 10 des combattants les mieux payés sur les trois premiers mois de l’année. C’est un fait assez rare dans le sport professionnel pour qu’il mérite d’être salué et souligné. Weili Zhang et Valentina Shevchenko ferment le classement, en neuvième et dixième position (à respectivement 290k et 270k dollars), mais la parité est prise avec considération par l’organisation, la discipline ayant l’avantage d’être spectaculaire pour le public, quelles que soient les personnes présentes dans l’octogone.

Les combattants les mieux payés de l’UFC en 2020

1. Conor McGregor = 3 060 000 $

2=. Jon Jones = 540 000 $

2=. Israel Adesanya = 540 000 $

4. Junior dos Santos = 420 000 $

5=. Dominick Reyes = 380 000 $

5=. Yoel Romero = 380 000 $

7. Charles Oliveira = 307 200 $

8. Derrick Lewis = 305 000 $

9. Weili Zhang = 290 000 $

10. Valentina Shevchenko = 270 000 $