La saison 2019-20 n’est pas encore totalement finie, selon les pays et les éventuels programmes de reprise, mais déjà la prochaine se prépare. Sur le marché des transferts, certaines opérations sont déjà officialisées, avec l’accord des clubs cédants et acheteurs et bien sûr des joueurs, pour premier concernés. Peu d’opérations d’envergure, mais néanmoins certaines autrement que sous le forme d’option d’achats levées. Il y en a sinon plusieurs, après des prêts d’une ou deux saisons.

40 M€ de Chelsea pour Hakim Ziyech. Record du moment

L’on ne parle ici que de transferts secs, qui ne concernent pas (encore) nos clubs français pour les plus gros. Le plus clinquant justement, est anglais. C’est l’opération ficelée par Chelsea avec l’Ajax, pour recruter l’ailier Hakim Ziyech, moyennant une indemnité de 40 millions d’euros. Les deniers de ce départ, le club amstellodamois en a réinvesti une partie pour se renforcer du profil similaire d’Antony, un brésilien de 20 ans du FC São Paulo.

Rien de majeur à signaler sitôt en Ligue 1

Avec Trincão, Antony, Matheus Fernandes et Yan Couto, les joueurs de la nation auriverde sont majoritaires dans la liste ci-dessous et le plus souvent en partance vers le Barça. Il faut avoir au moins été recruté à hauteur des 5 millions du Barça pour Pedri, pour entrer dans ce classement. En France, il n’y a pas encore de transfert majeur, à l’exception de options d’achats levées ou en passe de l’être comme Majeed Waris à Strasbourg ou Moses Simon, au FC Nantes.

Les transferts de la saison 2021 les plus chers déjà bouclés

Hakim Ziyech, de l’Ajax à Chelsea = 40 M€

Trincão, du SC Braga au Barça = 31 M€

Pedrinho, des Corinthians au Benfica = 20 M€

Antony, du FC São Paulo à l’Ajax = 15,75 M€

Mikkel Damsgaard, du FC Nordsjaelland à la Sampdoria = 7 M€

Matheus Fernandes, de la Real Valladolid au Barça = 7 M€

Yan Couto, de Coritiba FC à Manchester City = 6 M€

Pedri, de l’UD Las Palmas au Barça = 5 M€