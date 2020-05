LOSC – Combien vaut Timothy Weah sur le mercato ?

Sa première saison dans le Nord est un camouflet, toutefois moins pour ses performances sportives qu’à cause de son corps : en délicatesse avec son ischio-jambier droit, Timothy Weah a d’abord été opéré puis contraint au repos et à la rééducation. Résultat, il n’a disputé que 85 minutes de jeu sous le maillot du LOSC, qu’il a rejoint l’été dernier, depuis le PSG. La conséquence est de freiner sa progression marchande, lui qui n’a que 20 ans et qui évolue au poste plus valorisé d’attaquant axial.

Blessé depuis qu’il est au LOSC, il ne s’est pas valorisé

Recruté contre une indemnité de 10 millions d’euros, Lille parie de le céder plus cher dans le futur, comme toutes les jeunes pépites que le club engage. Mais avec Weah, il faudra patienter encore une saison de plus au moins, pour qu’il s’exprime enfin. Rester à l’écart des terrains pour un élément aussi jeune a naturellement des répercussions sur sa valeur marchande. Moins toutefois du côté de l’Observatoire du football pour lequel il était estimé avant le confinement à près d’une douzaine de millions d’euros, que pour Transfermarkt qui l’estime à près de 8 millions d’euros. On est loin des opérations à plus de 5 ou 6 fois la dépense initiale, comme pour le LOSC avec Nicolas Pépé ou probablement à venir, avec Victor Osimhen.

Timothy Weah a encore quelques années de contrat pour s’exprimer

Il n’y a cependant pas de caractère trop urgent à l’éclosion du fils de l’illustre George Weah, premier non européen sacré Ballon d’or devenu depuis, président du Libéria. Timothy s’est engagé pour la durée maximale autorisée de cinq ans, soit un contrat signé jusqu’au 30 juin 2024 au soir. Il lui rapporte près de 720 000 euros bruts mensuels la saison complète, hors bonus additionnels. Formé au PSG qui l’a lancé dans le grand bain, Timothy Weah est un ressortissant français qui possède aussi son passeport aux Etats-Unis. C’est d’ailleurs la sélection au drapeau à la bannière étoilé qu’il a choisi de défendre.