LOSC – RC Lens : Qui va gagner le derby selon les bookmakers ?

L’un des duels les plus emblématiques du football français fait son retour en Ligue 1, plus de 5 ans après la dernière rencontre. La première opposition de la saison entre le LOSC et le RC Lens aura lieu, ce dimanche 18 octobre, et s’avèrera déterminante pour la suite du championnat. Les deux clubs respectivement deuxième et troisième au classement, ce derby du Nord aura des airs de duel au sommet, et le vainqueur aura même des chances d’aller chercher la 1ère place. Pour les bookmakers, ce dernier sera le LOSC, sans trop d’hésitation.

Le LOSC vainqueur pour les bookmakers, mais sur quel score ?

La cote moyenne de sa victoire, déterminée à partir de six opérateurs étudiés, est de 1,84, tandis que celle du RC Lens s’élève à 4,13. Un partage équitable des points n’est pas vraiment envisagé, évalué à 3,44 de moyenne. Si le résultat final est assez tranché pour les spécialistes, le score exact l’est moins. Impossible de décider entre un succès lillois un but à zéro (5,33) et un match nul un but partout (5,30). Lors de leur dernière confrontation, en 2015, le LOSC s’était imposé 3-1. Pour les plus joueurs, gager sur le même scénario dimanche pourrait rapporter 12,63 la somme misée.

Le duo lillois Yilmaz-David pour faire trembler les filets

La plupart des joueurs offensifs des Dogues bénéficient d’une cote inférieure à ceux du RC Lens, c’est-à-dire que les spécialistes les imaginent mieux marquer. Le buteur le plus probable de cette rencontre est Burak Yilmaz, auteur d’une réalisation dans chacun de ces deux derniers matches, évalué aux alentours de 2,43. Le Turque devance son coéquipier Jonathan David, dont l’ouverture du compteur en Ligue 1 ce dimanche est cotée à près de 2,72. Du côté du promu, on fait confiance à l’homme en forme du moment, Ignatius Ganago, sur qui la mise pourrait être multipliée par environ 4,11. Le match sera diffusé sur Téléfoot à partir de 21h.