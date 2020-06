Manchester City – Arsenal : qui va gagner le choc de la journée selon les bookmakers ?

C’est l’heure de la reprise en Premier League. Et quel retour : Manchester City – Arsenal comme premier gros choc de la journée ! Après la Bundelisga, la Liga Nos et la Liga, le championnat anglais suit le mouvement. Si la première rencontre oppose Aston Villa à Sheffield Utd, c’est la seconde entre Citizens et Gunners qui réjouit les passionnés du foot anglais. Selon les bookmakers, l’équipe de Pep Guardiola est largement donnée favorite, mais méfiance tout de même.

Manchester City domine Arsenal

Manchester City reste sur six victoires consécutives contre le club londonien. La dernière en date remonte à mi-décembre ; c’était lors du match aller de Premier League, les Citizens l’avaient emporté 3-0, à l’Emirates Stadium, avec un doublé de Kévin De Bruyne. Au classement, 17 points séparent Arsenal (9e) de City (2e). Cela explique la faible cote, de 1,35, attribuée par les bookmakers pour une victoire de Manchester. Un succès des Gunners est donné, lui, jusqu’à plus de 9 contre 1. Le nul paie quasiment 6 fois la mise. La récidive 3-0 s’élève à 9€.

Agüero/Aubameyang : des buts sont attendus

D’un côté, la meilleure attaque du championnat : Manchester City, avec 68 buts dont 16 au compteur du Kun Agüero. De l’autre, le deuxième meilleur buteur de Premier League : Pierre-Emerick Aubameyang (17 buts). De ce fait, les opérateurs en ligne ne se trompent pas : 1.58, la cote donnée aux deux équipes qui marquent, ce soir. Beaucoup de buts sont attendus également : plus de 3,5 à moins de 1,80 €. Agüero buteur, cela paie 1,50 la mise de départ. Pour Aubameyang, 2,50. Kevin De Bruyne récidiviste ? 2,75.