Manchester United : Salaire, contrat, ce que Donny van de Beek a signé avec les Red Devils

Une première recrue de poids vient renforcer Manchester United, cet été. Le club mancunien a officialisé ce mercredi, la venue du milieu de terrain axial, Donny van de Beek. L’opération porte sur une indemnité de transfert à 40 millions d’euros, payées à l’Ajax Amsterdam, plus des bonus pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros en plus. Déjà courtisé il y a un, le milieu batave a fini par rejoindre la Premier League et son club mythique.

5 ans + 1 signé par Donny van de Beek

Donny van de Beek a paraphé un contrat sur cinq saisons jusqu’en 2025, plus une d’inscrite en option ainsi que le confirme sa nouvelle formation. Ça devrait lui rapporter près de 7,8 millions d’euros bruts par année, sans les primes en plus, selon Nicolò Schira de la Gazetta dello Sport. A ce niveau de rémunération, il va approcher chez les Red Devils, le salaire du défenseur Luke Shaw.

Le n°34 sur son maillot à Manchester United

« Cette équipe compte certains des meilleurs milieux terrains au monde, je sais que je peux apprendre d’eux mais aussi apporter mes différentes forces », se félicite l’international néerlandais. A 23 ans, c’est son meilleur contrat, depuis ses débuts dans le professionnalisme, mais il sera soumis à forte concurrence, en Angleterre. van de Beek a choisi de porter le maillot n°34, en référence à celui qu’avait Abdelhak Nouri, l’ex-coéquipier du joueur à l’Ajax, victime d’un accident cardiaque, qui l’a plongé de longs mois dans le coma.