Milan AC – Salaire, contrat : les détails du transfert d’Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic revient en Italie et au Milan AC. L’information a été officialisée ce vendredi soir, par le club lombard. L’attaquant suédois était arrivé au terme de son précédent contrat en MLS, au Los Angeles Galaxy. Avec les Rossoneri, il va signer à compter du 2 janvier, un contrat jusqu’au terme de cette saison 2019-20. Plus la suivante en option, à discuter dans quelques mois.

Un contrat d’une demi-saison et un salaire différent selon les médias

Question salaire, les chiffres de la presse italienne sont contradictoires. La Gazzetta dello Sport parle des six prochains mois payés 3 millions d’euros net et une saison suivante à 4,5 millions. Comme la Gazzetta, le Corriere della Sera évoque une fin d’exercice à 3 M€ mais le suivant payé 5 M€. Quant à la Repubblica, le quotidien national avance des chiffres plus importants, à 4 M€ nets jusqu’au 30 juin prochain et 7 M€ en 2020-21. Lors de son premier passage au club, de 2010 à 2012, le Suédois a gagné jusqu’à 9 M€ la saison.

Zlatan Ibrahimovic se réjouit de revenir au Milan AC

« Je retourne dans un club que je respecte énormément et dans une ville que j’aime », sont les premiers mots de Zlatan Ibrahimovic pour son retour au Milan AC. « Je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de cette saison et je ferai tout pour que l’on atteigne nos objectifs ». Actuellement, le club lombard éprouve des difficultés en Serie A, avec la onzième place sportive à mi-saison.