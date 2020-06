Nîmes Olympique : Quel budget pour les Crocos la saison prochaine ?

Le Nîmes Olympique a tourné la page de la longue histoire écrite avec Bernard Blaquart, ce vendredi le club gardois a, tout à la fois présenté son nouveau sponsor majeur sur le maillot, et dévoilé ses ambitions accrues, pour l’exercice 2020-21 prochain de Ligue 1. De cette conférence de presse, France 3 détaille les points principaux abordés, notamment ceux qui relèvent du registre financier. Et du budget prévisionnel dressé.

Un budget augmenté pour le Nîmes Olympique

Il devrait être proche de 40 millions d’euros, contre moins d’une trentaine l’exercice précédent. Néanmoins le club nîmois comme les autres en Ligue 1, a souffert de la fin prématurée du championnat de France. Son board estime le manque à gagner à 5,5 millions d’euros, mais rassure sur son passage récent et validé, devant la DNCG. A compter de ce 1er juillet débute la nouvelle tranche des droits de l’audiovisuel et la répartition sera plus conséquente pour les vingts clubs de l’élite. A contrario, ils vont souffrir du manque à gagner, à la billetterie si les matches se disputent en nombre réduits de spectateurs.

Modeste mais pas sans ambition le club du Gard

A 40 millions d’euros de budget, Nîmes ne pourra pas viser autre chose que le maintien, et plus si affinités. Ça ne devrait plus faire du club du Gard celui au plus modeste budget de son championnat, mais cela force à la prudence. Non sans ambition, à l’instar du projet que mène par ailleurs les Crocos, avec la construction de leur stade et de tout un espace commercial ou d’hôtellerie, autour.