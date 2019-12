OL – Ça coûte combien de recruter Hassane Kamara (Stade de Reims) ?

Un latéral gauche est espéré cet hiver, à Lyon. A la piste Lucas Digne probablement trop chère tel que nous l’avons déjà observé se substitue la piste Hassane Kamara, joueur du Stade de Reims. Selon Foot Mercato, l’OL apprécie son profil pour palier la blessure de Youssouf Koné. Le pure player football avance que des négociations ont été entreprises entre les deux clubs. De là à penser que le Stade de Reims cède son joueur, en plein milieu d’une saison jusqu’ici excellente pour le club, il y a un fossé qui ne saurait être compensé que par l’indemnité à verser.

L’OL cherche un latéral gauche et prospecte au Stade de Reims

A ce propos les chiffres Transfermarkt et l’Observatoire du football s’accordent sur une valeur marchande estimée à 3,5 millions d’euros. Un peu plus ou moins. Mais peut-être pas beaucoup car le Stade de Reims a une marge de manoeuvre limitée, puisqu’il ne reste qu’une saison et demi contractuelle à Hassane Kamara. Cela signifie qu’à moins qu’il ne prolonge – et cela sera compliqué si des clubs de l’envergure de Lyon le suivent – Reims devra s’en séparer dans l’été. Ou accepter de le perdre au suivant, sans recevoir d’indemnité en retour.

Hassane Kamara est à un an et demi de la fin de son contrat

Kamara a été prolongé par Reims au printemps 2018, jusqu’en 2021. Son salaire est estimé inférieur à la moyenne du vestiaire rémois, proche de 26 000 euros, pour l’exercice 2019-20. Hassane Kamara, 25 ans, a fini sa formation au Toulouse FC avant de partir pour Châteauroux, puis de rejoindre libre le Stade de Reims, en 2015. Il a aussi été prêté à Créteil, six mois en 2017.