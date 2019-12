OL – Ça coûte combien de recruter Javier Pastore (AS Rome) ?

Le retour d’El Flaco en Ligue 1 ? Cela paraît très compliqué, mais la Gazzetta dello Sport évoque ce scénario comme possible (ou souhaité) du côté de l’Olympique Lyonnais, alors que Javier Pastore, ex-transfuge le plus cher du football français aurait des envies d’ailleurs. Depuis l’été 2018, l’ancien meneur parisien évolue à l’AS Rome, en Italie. Avec les même fulgurances mais toujours des pépins physiques qui le maintiennent régulièrement à l’écart. Son état de fraîcheur physique serait l’un des enjeux du deal, d’autant que l’OL cherche justement à se renforcer pour palier aux blessures.

Vers un retour de Javier Pastore en Ligue 1 ?

Il y a aussi le poids économique potentiel de l’opération, même s’il serait ici question d’un prêt jusqu’au terme de l’exercice en cours, avec option d’achat ensuite. Javier Pastore, tel qu’on l’a dit plus haut, fut anciennement le joueur le plus cher de l’histoire du foot hexagonal, à 42 millions d’euros réglés par le PSG en 2011. Il est resté sept saisons au Parc des Princes avant de repartir en Italie (il venait précédemment de Palerme), pour la Roma et une indemnité de 24,7 millions d’euros. Depuis, il a passé la trentaine et avancé dans le temps sur son contrat signé pour cinq ans. Ce sont deux raisons justifiant la cote marchande en baisse, en ce qui le concerne. Elle est diversement estimée à 15 millions part Transfermarkt et moins, de 7 à 10 M€ de la part du Centre international d’étude du sport (CIES).

Son salaire à Rome supérieur à tous ceux des joueurs de l’OL

Moins peut-être que l’indemnité si la Roma accepte la séparation, le coût du salaire à supporter pour l’OL n’est pas anodin. Javier Pastore est le deuxième joueur le mieux payé au club de la Louve, derrière Edin Dzeko. L’Argentin dépasse les 480 000 euros bruts mensuels, c’est-à-dire qu’il devance tous les joueurs du vestiaire lyonnais, cette saison 2019-20. La Gazzetta dello Sport précise enfin que l’épouse du joueur souhaiterait elle, poursuivre l’aventure à Rome.