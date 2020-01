OL – Ça coûte combien de recruter Ricardo Rodriguez (Milan AC) ?

Après Lucas Digne, Hassane Kamara, Layvin Kurzawa, au tour de Ricardo Rodriguez. La recherche d’un latéral à l’OL se poursuit. Le quotidien suisse Blick nous apprend que les dirigeants lyonnais ont soumis une offre à leurs homologues milanais, pour le latéral gauche suisse. Le détail de cette proposition n’est pas connu, mais le Milan AC demanderait 5,5 millions pour laisser partir son défenseur.

L’OL n’est pas le seul club qui s’est positionné sur Ricardo Rodriguez

Les Lyonnais ne sont pas les seuls, le PSV Eindhoven et Fenerbahçe espèrent finaliser ce dossier, d’après le média suisse. Ricardo Rodriguez est arrivé chez les Rossoneri en juillet 2017, en provenance de Wolfsburg pour 15 millions d’euros, plus trois de bonus. La valeur marchande du joueur de 27 ans équivaut à un transfert parmi les dix plus chers de l’OL. Proche d’Ali Cissokho, recruté 16,2 millions d’euros, en 2019. Transfermarkt l’estime à 10 millions d’euros et de 15 à 20 millions d’euros pour l’Observatoire du football.

Le joueur suisse a signé un contrat de 4 ans avec le Milan AC

L’international suisse (71 apparitions, 8 buts) est lié au Milan AC jusqu’en 2021. Il gagne près de 225 000 euros bruts par mois, sans les primes. Son salaire se rapproche de ceux de Léo Dubois et Rafael, dans l’effectif lyonnais. Les dirigeants rhodaniens pourraient également garantir du temps de jeu, à Ricardo Rodriguez mais le PSV serait en pôle pour obtenir sa signature.