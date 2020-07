OL : Ça coûte combien de recruter Wylan Cyprien (OGC Nice) ?

La défense est un secteur à renforcer, mais l’OL a d’autres postes de prospection pour l’été, et des idées pour les combler, en lorgnant sur le championnat de France. Selon Le Progrès, les Gones ont un oeil fixé sur Wylan Cyprien, milieu de terrain axial de l’OGC Nice. Le joueur de 25 ans sort d’une saison convaincante avec le GYM, il a trouvé sept fois le chemin des filets, en vingt rencontres disputées sur cet exercice tronqué.

Wylan Cyrprien à la croisée des chemins, une aubaine pour l’OL ?

Cet été, Wylan Cyprien est à la croisée des chemins. A 25 ans, il atteint la maturité sportive d’un footballeur et il l’aborde en position contractuelle incertaine à moyen terme, puisqu’il sera au bout de son contrat, au terme de cet exercice 2020-21. Prolonger ou partir, telle doit-être la question qui l’anime. Financièrement il peut être cher pour un OL privé de la lucrative Ligue des champions. Transfermarkt le valorise à une quinzaine de millions, au double environ de l’estimation donnée par l’Observatoire du football (de 7 à 10 millions).

Encore une saison à remplir sur les cinq signées avec l’OGC Nice

Le milieu de terrain est dans la dernière des cinq saisons signées en 2016, après qu’il ait quitté Lens pour le projet de l’OGC Nice. Son contrat lui rapporte 150 000 euros bruts mensuels et plus de 2 millions d’euros la saison, avec les primes incluses. Il est l’un des joueurs les mieux rémunérés au GYM et il devrait être augmenté quelle que soit la suite pour lui, qu’il parte à la conquête d’un nouveau challenge ou décide de rester chez des Aiglons à l’ambition accrue, depuis le rachat du club par le groupe britannique, Ineos.