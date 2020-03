OL – Combien vaut Memphis Depay sur le mercato ?

Eté charnière pour Memphis Depay, car il entrerai, à la fin de cet exercice en cours, dans la dernière saison contractuelle à l’Olympique Lyonnais. Et l’ailier néerlandais est un joueur trop important et bankable pour que son club ne prenne pas la situation à coeur. S’il n’est pas prolongé (il discute à cet effet avec le board lyonnais), il sera probablement cédé avant la fin du bail, pour que les Gones tirent avec son départ, le bénéfice d’une indemnité.

Memphis Depay est valorisé à 50 M€ ou plus sur le mercato

Memphis, puisqu’il ne tient pas au patronyme « Depay » hérité de son père, est arrivé à Lyon à l’hiver 2017, en provenance de Manchester United. Le prometteur joueur de 23 ans qu’il était alors, ne s’est pas imposé au Théâtre des rêves. Recruté 34 millions d’euros, hors bonus, par Manchester United depuis le PSV, il est ensuite parti à Lyon pour moitié moins. Désormais, il est valorisé 50 millions d’euros ou plus, tant par le cabinet d’audit et de conseil, KPMG, que pour la plateforme Transfermarkt (55 M€) et l’Observatoire du football (60 M€).

Il va entrer dans la dernière saison de son contrat à l’OL

Cela, pour une seule saison contractuelle restante au joueur, soit un bail à l’échéance du terme du mois de juin 2021. Capitaine des Gones, il mène aussi son vestiaire avec son salaire estimé proche de 4,2 millions d’euros bruts la saison. Sans les variables complémentaires. Présentement aux soins, après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Depay montre régulièrement sur les réseaux sociaux, ses efforts pour revenir en forme. Et peut-être s’ouvrir par la suite de nouvelles portes, car il est ambitieux et n’a jamais caché son désir de rejoindre les plus grands clubs d’Europe.