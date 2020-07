OL : La famille Aulas dégringole au classement des fortunes de Challenges

2020, annus horribilis pour Jean-Michel Aulas. Elle n’est pas encore achevée, mais elle s’est mal engagée, pour lui en tant qu’homme d’affaire et pour son club, l’Olympique Lyonnais, qu’il dirige. A son sujet, le magazine Challenges estime dans son dernier classement publié en ce mois de juillet, que sa fortune a fondu, d’une édition à l’autre de palmarès des 500 fortunes de France.

-36% l’estimation de la fortune de Jean-Michel Aulas en 2020

Il recule de 77 places dans la hiérarchie et de 36% en 2020, sur une fortune passée de 600 millions d’euros, à 380 millions. JMA se classe 226e. Challenges n’en dit pas plus pour justifier la chute observée, elle écrit à propos du boss du club des Gones : « Cette famille, dont la fortune est issue de la vente de sa société de services informatiques Cegid, détient désormais des actifs dans le sport, le capital investissement et l’immobilier ». Jean-Michel Aulas est l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais, à plus de 28% des parts.

Actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais

Le magazine Challenges publie chaque année son estimation des plus importantes fortunes de France. Différemment de nos voisins anglo-saxon (le Sunday Times notamment), l’évaluation repose sur l’actif professionnel et non le patrimoine personnel, tel que les maisons, voitures ou oeuvres d’arts.