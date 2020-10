OL – OM : Comparatif des deux 11 sur le marché des transferts

Qui dit Olympico, OL-OM, dit affrontement de deux grosses cylindrées du championnat, partageant la même ambition de finir sur le podium, pour jouer la Ligue des champions. Et dans ce cas, dit l’opposition de deux des collectifs les plus chers du championnat de France de Ligue 1. Ce dimanche soir, sur la pelouse du Groupama Stadium, si les équipes alignées sont celles annoncées dans la presse, le 11 des Gones sera le plus couteux estimé, sur le mercato.

Un 11 de départ à plus de 240 M€ pour l’OL…

Il vaut 242 millions d’euros d’après nos observations. Avec un Houssem Aouar valorisé à 55 millions d’euros, soit au niveau de l’investissement voulu par l’Olympique Lyonnais, pour le libérer des trois ans de contrat qu’il lui reste. Le milieu international français est le joueur le plus bankable de la rencontre d’aujourd’hui, les deux camps confondus. En moyenne, un joueur de ce onze annoncé, approche les 22 millions d’euros sur le marché des transferts, comme le Belge Jason Denayer, dans l’axe de la défense.

… estimé 30% plus cher que celui de l’OM

En face, le 11 de l’Olympique de Marseille est estimé 30% moins valorisé, à 170 millions d’euros, ou 15 millions la moyenne d’un joueur. Non loin de Dario Benedetto en pointe. Dans cette équipe, Florian Thauvin était anciennement le plus cher, mais il sort d’une saison presque blanche et est entré dans sa dernière saison de contrat. Celui qui approchait les 80 millions, la saison suivant le titre de champion du monde de la France, n’est plus valorisé qu’à une vingtaine de millions. Deux fois moins que Boubacar Kamara, la nouvelle pépite du club, qui a le potentiel pour devenir un jour – s’il part -, la cession la plus chère de l’histoire du club, devant Michy Batshuayi est les 39 millions de Chelsea pour le recruter.