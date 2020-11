Les 10 joueurs de L1 qui se dévalorisent le plus en 2020 sur le mercato

Pour eux, 2020 est au mieux une année à oublier, peut-être même, la pire de leur carrière professionnelle. Pour une raison simple, mais qui en dit long : ils sont les dix qui, en Ligue 1, ont perdu selon Transfermarkt, en valeur sur le marché des transferts. Parce qu’ils sont blessés, moins efficaces, qu’ils avancent dans l’âge, qu’ils jouent peu voire pas du tout, ils sont en ce début de mois, estimés moins chers qu’au début de l’année civile, en janvier dernier.

Trois joueurs de l’OM, deux de l’ASSE et du RCSA

La majorité de la liste ci-dessous défend les couleurs de l’OM. Mais la sanction apparaît moins sévère quand elle concerne la doublure d’Amavi, Yuto Nagatomo, que le milieu axial Kevin Strootman ou l’attaquant Kostas Mitroglou, pour deux des recrues les plus chères de l’histoire du club. Trois à Marseille, deux au RC Strasbourg (Aholou et Mothiba) et deux à l’AS Saint-Etienne, que sont Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri. Eux sont d’une autre époque chez les Verts, quand l’ambition se construisait avec des têtes d’affiches du championnat. Aujourd’hui aux ordres de Claude Puel, le projet a changé et les deux cadres d’hier sont devenus indésirables. Ils perdent l’un et l’autre, la moitié en valeur sur ces dix mois écoulés.

Chute à l’arrière pour Augustin au FC Nantes

Quant à Jean-Kévin Augustin, nous avions fait un focus sur son cas particulier car, recruté par le RB Leipzig en 2017, pour 13 millions payés au PSG, il est arrivé libre chez les Canaris, non sans s’être égaré en route, en Allemagne puis en Angleterre, à Leeds.

Les 10 joueurs de L1 qui se dévalorisent le plus depuis janvier 2020 sur le mercato

10=. Anastasios Donis (Reims), de 3,5 M€ à 2 M€ (-42,9%)

10=. Pape Cheikh (Dijon), de 7 M€ à 4 M€ (-42,9%)

10=. Jean-Eudes Aholou (Strasbourg), de 7 M€ à 4 M€ (-42,9%)

9=. Konstantinos Mitroglou (Marseille), de 3 M€ à 1,5 M€ (-50%)

9=. Mexer (Bordeaux), de 4 M€ à 2 M€ (-50%)

9=. Ryad Boudebouz (Saint-Etienne), de 5 M€ à 2,5 M€ (-50%)

9=. Lebo Mothiba (Strasbourg), de 6 M€ à 3 M€ (-50%)

9=. Adama Soumaoro (Lille), de 10 M€ à 5 M€ (-50%)

9=. Wahbi Khazri (Saint-Etienne), de 12 à 6 M€ (-50%)

9=. Kevin Strootman (Marseille), de 12 à 6 M€ (-50%)

2. Jean-Kévin Augustin (Nantes), de 14 M€ à 6 M€ (-57,1%)

1. Yuto Nagatomo (Marseille), de 2 M€ à 0,8 M€ (-60%)