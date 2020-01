OM – Ça coûte combien de recruter M’Baye Niang (Stade Rennais) ?

Un nom déjà associé à l’OM, alors que le joueur était encore sous contrat au Torino ; il est à nouveau question de M’Baye Niang (Stade Rennais) et du club phocéen, avec toutefois des précautions à prendre su l’information, à la lecture des éléments qui vont suivre, car la piste – même pour l’été prochain – est d’un coût potentiellement élevé pour les finances étriquées de l’Olympique de Marseille.

Et l’on reparle d’un transfert de M’Baye Niang pour l’OM

Notamment pour des questions de concurrence entre le Stade Rennais et l’OM. Si les Bretons doivent renforcer un club concurrent, ils le feront payer au prix fort. C’est-à-dire au-delà des 15 millions d’euros, comme l’indemnité payée au Torino pour recruter M’Baye Niang l’été dernier, après une saison complète en prêt. Désormais joueur rennais sous contrat, l’attaquant de 25 ans s’est valorisé sur le mercato, toutefois moins pour Transfermarkt qui l’estime à 15 M€ que du côté du Centre international d’étude du sport, pour qui il vaut de 30 à 40 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille a ciblé son futur attaquant pr la saison prochaine.

Engagé avec le Stade Rennais jusqu’en 2023

Avantage est ici donné au Stade Rennais par la situation contractuelle du joueur. Niang a signé pour quatre ans, à l’échéance de la fin de l’exercice 2023. Il reste trois saisons et demi à compenser pour le recruter. Et un salaire à satisfaire au joueur. Celui de l’ancien caennais, montpelliérain ou milanais est aujourd’hui estimé plus ou moins proche de 2,8 millions d’euros bruts la saison, hors variables. Il est à ce titre l’un des joueurs les mieux payés de son collectif, cette saison 2019-20.