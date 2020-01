OM – Ça coûte combien de recruter Stiven Mendoza (Amiens) ?

Tourné vers son championnat de Ligue 1, l’OM étudie plusieurs postes offensifs chez ses concurrents. Récemment a été évoqué le profil de Boulaye Dia, au Stade de Reims. Direction cette fois Amiens, où évolue le Colombien Stiven Mendoza, pour autre joueur offensif, sur les tablettes du club phocéen. C’est ce qu’indique France Football évoquant un début de discussion entre les deux équipes.

L’OM intéressé par un joueur offensif d’Amiens

Voilà presque deux ans tout pile que l’ailier de 27 ans s’est engagé avec Amiens. Le club picard a payé un million d’euros pour le libérer de son contrat au club des Corinthians, au Brésil. Auteur de cinq buts en 11 matches de championnat cette saison, Stiven Mendoza se valorise en Ligue 1. Transfermarkt l’estime à 3,5 millions d’euros et l’Observatoire du football, dans une fourchette de 4 à 7 millions d’euros. Quant à Amiens SC, la position du club sur la question n’est pas connue, mais France Football indique que la porte pourrait lui être ouverte.

La bonne période pour qu’Amiens se sépare de son Colombien ?

Peut-être car c’est le bon moment pour Amiens, de s’en séparer. Stiven Mendoza a signé en janvier 2018 un contrat de deux ans et demi, pour une fin de bail fixée au matin du 1er juillet 2021. Puisque le joueur est sollicité, de l’OM et ailleurs, il sera difficile voire impossible de le prolonger. Autant alors négocier tant que le joueur est bankable sur le mercato. Au club picard, Mendoza avoisine les 30 000 euros bruts mensuels, hors primes. Pour l’engager, Marseille devra nécessairement le revaloriser financièrement et dans la durée du contrat.