OM – Combien ça coûte de recruter Charles Traoré (FC Nantes) ?

Des renforts taillés pour jouer les premiers rôles, mais à recruter avec une enveloppe restreinte : tel est le défi imposé à l’OM, sur la prochaine fenêtre du marché des transferts. Les Phocéens ont des postes à compléter, notamment celui du latéral gauche, en concurrence avec Jordan Amavi, le seul profil véritable à la disposition d’André Villas-Boas. Foot Mercato croit savoir qu’en conséquence, Marseille a les yeux tournés vers Charles Traoré, gaucher de 28 ans, sous contrat au FC Nantes.

L’OM serait sur la piste du latéral Charles Traoré

Le natif d’Aulnay-sous-Bois est arrivé chez les Canaris, durant l’été 2018, en provenance de l’ESTAC Troyes et contre une indemnité évaluée au demi-million d’euros. En deux ans, le numéro 14 s’est imposé comme un cadre ; il l’est cette saison aux ordres de Christian Gourcuff, avec 20 matches disputés en Ligue 1. Cela rend possiblement son transfert plus cher, alors que l’Olympique de Marseille, avec son déficit cumulé de plus de 212 millions d’euros sur les trois dernières saisons, n’a pas une grande marge de manoeuvre pour opérer et lorgner sur ses voisins. La perspective de disputer la Ligue des champions peut séduire le joueur, faudra-t-il d’abord convaincre sa direction de le lâcher. Sans connaître sa position sur le sujet, le joueur est estimé de 2,5 à 3 millions d’euros par Transfermarkt et plus – entre 4 et 7 millions d’euros – du côté de l’Observatoire du football.

Le FC Nantes l’a prolongé il y a deux mois, en février

Il y a des saisons à compenser pour espérer débaucher Charles Traoré de Nantes. Trois exactement au terme de celle-ci, puisqu’il a été récemment prolongé au mois de février dernier, d’un nouveau bail à l’échéance du 30 juin 2023. Primes comprises, il avoisinerait depuis le million d’euros bruts la saison. Charles Traoré est à Nantes comme à la maison, c’est là qu’il a achevé sa formation, avant de partir pour Troyes dans le cadre d’un contrat de trois ans. Puis de revenir aux sources. La suite, on la connait désormais…