OM : Combien ça coûte de recruter Fabien Centonze (FC Metz) ?

Bouna Sarr va quitter l’Olympique de Marseille, ce lundi, pour rejoindre le Bayer Munich, champion d’Europe. C’est la tendance qui se dessine depuis ce dimanche, dans la dernière ligne droite du marché des transferts de l’été 2020-21 ; il s’achève ce lundi soir à minuit. Son latéral sur le départ, l’OM a des pistes de repli, d’après les informations de L’Equipe qui évoque un intérêt pour le latéral droit du FC Metz, Fabien Centonze.

Si Bouna Sarr part, l’OM doit renforcer son couloir défensif

Ce qui serait en quelque sorte un clin d’oeil au passé, puisque Bouna Sarr vient du club lorrain. Fabien Centonze, pour sa part, l’a rejoint en 2019, en provenance du Racing Club de Lens, alors en Ligue 2. Il en a coûté 3 millions d’euros aux Grenats, hors possible bonus, pour l’engager. Il n’en vaut que 4, d’après les estimations de Transfermarkt, mais plus sûrement de 7 à 10 millions d’euros que donne l’Observatoire du football, à son sujet.

Encore quatre ans de contrat à Centonze avec le FC Metz

C’est qu’il y a quelques années (quatre), à compenser pour espérer l’engager. Et Metz, dans le money time du marché, doit aussi pouvoir se retourner. Tout cela rendant l’opération, sinon plus couteuse, peut-être compliquée pour l’Olympique de Marseille. Cela devrait moins l’être derrière, si le club peut négocier avec le joueur et son entourage. Il faudra alors s’aligner sur les quatre saisons contractuelles qu’il lui reste jusqu’au 30 juin 2024 et le salaire, proche de la moyenne du collectif messin, à 30 000 euros bruts mensuels, sans les variables en plus.