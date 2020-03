OM – Combien vaut Boubacar Kamara sur le mercato ?

« C’est un rêve et un objectif de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM. S’il y a qualification, je ne vois pas pourquoi on parlerait de la jouer ailleurs et de mercato ». Les mots prononcés par Boubacar Kamara, le 26 février en conférence de presse, annoncent la couleur pour le mercato d’été. Si l’Olympique de Marseille se qualifie en Ligue des Champions au terme de la fin de la saison, difficile pour lui d’envisager un départ pour le minot formé au club. Le milieu de terrain effectue sa troisième saison sous les couleurs olympiennes, sa polyvalence et ses performances font de lui un joueur à fort potentiel, à un poste où l’on se valorise encore plus avec de l’expérience.

Boubacar Kamara est estimé entre 25 et 40 M€

Âgé de 20 ans, Boubacar Kamara réalise une saison remplie, il a pris part à 23 matches, en tant que titulaire. Lui qui a réalisé toutes ses classes en défense centrale, il découvre un positionnement inédit, en sentinelle devant la défense. Un choix impulsé cette année, par son coach André Villas-Boas, avec succès. Le directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizareta a été invité à se prononcer sur la valeur marchande de « Bouba », lors d’un entretien au Phocéen en octobre dernier. Lui le valorise à 90 millions d’euros, mais la somme semble élevée, pour un joueur qui n’a pas encore été international, ni même avoir joué un match de C1. A ce tarif, il serait rien de mois que le défenseur le plus cher du monde. Transfermarkt, l’estime plus proche de 25 millions d’euros, tandis que l’Observatoire du foot juge sa cote entre 30 et 40 M€. Sinon, d’après France Football, Marseille souhaiterait ouvrir les négociations, à 50 millions d’euros.

Son contrat avec l’OM s’achève en juin 2022

Ces fourchettes devraient augmenter au fur et à mesure que les matches s’enchaînent, pour un jeune joueur qui possède 60 rencontres de Ligue 1 à son actif. L’international Espoirs (5 convocations) a signé son premier contrat professionnel en mai 2017. Sa réussite sur le terrain a incité les dirigeants à prolonger son bail en août dernier, jusqu’au 30 juin 2022. Un renouvellement synonyme de revalorisation salariale, le Marseillais gagne environ 90 000 euros bruts par mois. Il représente l’un des salaires les plus faibles de l’effectif parmi les titulaires habituels. Si Boubacar Kamara a les yeux rivés vers la qualification en C1, certains clubs ne devraient pas tarder à se manifester, d’ici l’été, pour attirer l’un des joueurs les plus bankable de l’OM.