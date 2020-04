OM – Les 10 salaires les plus élevés de l’histoire du club marseillais

Tous ne peuvent lui être attribué, mais la plupart et les plus conséquents des salaires des joueurs de l’OM dans l’histoire, sont associés à la direction nouvelle et en place depuis l’été 2016. Les six premiers, jusqu’à Bafétimbi Gomis et Florian Thauvin, appartiennent à cette période actuelle, avec Steve Mandanda en plus. Seuls Lucho Gonzalez, Djibril Cissé et Gabriel Heinze sont d’une autre époque.

7 des plus gros salaires sont associés à la direction actuelle

Le défenseur argentin fut même en son temps, le joueur le mieux payé de la Ligue 1 française. Il faut désormais gagner au moins 360 000 euros bruts mensuels, sans les primes complémentaires pour entrer dans le top 10 ci-dessous. Et un demi-million d’euros ou plus, pour le dominer. Ils sont quatre à avoir atteint ce seuil maximal : Dimitri Payet, Kevin Strootman, Mario Balotelli et Luiz Gustavo, mais il n’y a plus que les deux premiers qui restent encore au club.

De 4,3 M€ à 6 M€ les 10 plus gros salaires de l’OM

Au portes du top 10 se glissent André-Pierre Gignac (350 000 €/mois en 2014) et le plus ancien Fabien Barthez qui gagnait près de 4 millions d’euros bruts la saison, pour sa deuxième expérience marseille, de 2004 à 2006

Les 10 salaires les plus élevés de l’histoire de l’OM

Dimitri Payet (2020) = 500 000 €/mois

Kevin Strootman (2020) = 500 000 €/mois

Mario Balotelli (2019) = 500 000 €/mois

Luiz Gustavo (2019) = 500 000 €/mois

Florian Thauvin (2020) = 420 000 €/mois

Bafétimbi Gomis (2017) = 420 000 €/mois

Gabriel Heinze (2010) = 380 000 €/mois

Djibril Cissé (2007) = 365 000 €/mois

Lucho Gonzalez (2010) = 360 000 €/mois

Steve Mandanda (2020) = 360 000 €/mois