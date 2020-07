OM : Les meilleurs transferts de Pablo Longoria futur DS de l’OM

Il s’appelle Pablo Longoria, et selon les informations de RMC, il va devenir le futur « head of football » de l’OM. Personnage inconnu chez nous, Longoria est encore, à 33 ans, à l’âge de taper dans le ballon. Mais lui n’a pas connu la carrière d’un joueur professionnel. Le football, par contre, il en maîtriserait tous les rouages. Mordu depuis toujours, il a été commentateur pour une chaîne madrilène avant de débuter une carrière technique à Newcastle, en suivant par l’Espagne et l’Italie, dans des rôles de scout, puis de responsable de la cellule de recrutement à la Juventus jusqu’à Valence, dans le rôle de directeur sportif, du mois de février 2018, à septembre 2019.

Le futur « head of football » de l’OM a déjà campé le poste à Valence

C’est au club ché qu’il a formalisé les opérations les plus importantes. Sous sa tutelle notamment, le transfert de Gonçalo Guedes, à 40 millions d’euros, mais l’ancien parisien était déjà là en prêt, avec option d’achat. Comme Geoffrey Kondogbia d’ailleurs, prêté par l’Inter, c’est sous la direction de Pablo Longoria qu’il a été définitivement recruté. Et c’est lui, ce même été 2018, qui a oeuvré derrière les arrivées de Kevin Gameiro de l’Atlético (16 M€) et de Mouctar Diakhaby, depuis l’OL (15 M€). Il aussi, dans l’autre sens, contribué au départ de João Cancelo à la Juventus, pour 40 millions d’euros, sans les variables.

Comme évoqué en Espagne, l’#OM a bien choisi Pablo #Longoria pour devenir directeur du football. L’OM et lui doivent finaliser les discussions ce week end. L’optimisme règne des deux côtés. Longoria est passé par la Juventus, l’atalanta, Sassuolo et Valence. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 25, 2020

Pas mal de joueurs français dans son carnet de recrues

Dans un portrait écrit par un journaliste d’Oviedo, l’on apprend qu’en tant que directeur du recrutement au Real Club Recreativo de Huelva, il a noué une relation amicale, avec le coach Marcelino García. Pablo Longoria lui a soufflé le nom du Français Florent Sinama-Pongolle et plus tard, alors que Marcelino dirigeait le Racing Santander, ceux d’Euzebiusz Smolarek et de Mohammed Tchité. Autant de recrues couronnées de succès. Avant l’Olympique de Marseille, il était pressenti au même poste, à Newcastle, en première ligne du projet de rachat menée par un fond souverain. Lequel s’enlise et pourrait finalement ne pas se concrétiser. Pablo Longoria avait laissé un excellent souvenir chez les Magpies, aux ordres de Denis Wise.