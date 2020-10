OM : Les salaires des joueurs phocéens cette saison 2020-21

André Villas-Boas le savait, il devra composer avec les moyens étriqués de son club, pour remplir la saison 2020-21 sur le banc de l’OM ; sa dernière contractuelle, en ce qui le concerne. Sans que son groupe n’évolue jusqu’ici, dans le sens des départs, il a reçu le renfort de quatre recrues et à la veille du 5 octobre, au jour de la clôture du mercato, il pourrait ne plus évoluer dans le sens des arrivées. Questions salaires par contre, la grille a un peu changé d’un exercice à l’autre.

Salaires revus à la baisse pour Payet et Mandanda

Notamment pour ce qui concerne les deux cadres, Steve Mandanda et Dimitri Payet. Ils ont prolongé à la baisse leur contrat, à moins de 350 000 euros brut mensuels pour ce qui concerne le gardien (dont on ignore les détails), et 3 millions brut la saison, pour l’ailier. De fait, Kevin Strootman devient seul joueur le mieux payé dans l’effectif phocéen, avec près de 5 millions par an, qui pèsent sur la masse salariale des Phocéens, à près de 130 millions d’euros au bilan 2019.

Strootman devient le mieux payé de l’OM

Au moins le milieu de terrain néerlandais est appelé à jouer, contrairement à Konstantinos Mitroglou devant. Le Grec est revenu à Marseille, et il lui reste encore un an à près de 320 000 euros par mois. Valère Germain est dans la même configuration contractuelle (et de salaire), et ils sont plusieurs au club, à jouer leur dernière saison (en prêt du Borussia Dortmund pour Balerdi, ou en fin de bail), si rien ne change, d’ici au 30 juin 2021.

Comme Thauvin ils sont plusieurs en fin de contrat en 2021

Parmi eux, Florian Thauvin, le champion du monde étant à un moment charnière où il espère des responsabilités et un salaire augmenté conséquemment de l’OM. Sinon, il étudiera les possibilités qui s’offrent à lui. Les salaires des joueurs de l’OM à découvrir au complet dans le tableau en page suivante, sont nos estimations exprimées en brut, sur la saison 2020-21, et indépendamment des primes individuelles, collectives ou à la signature de chacun.

Les salaires des joueurs l’OM, cette saison 2020-21

Joueur Salaire en 2020-21 Echéance du contrat Steve Mandanda NC 2024 Yohan Pelé 0,84 M€ 2020 Duje Caleta-Car 2,4 M€ 2023 Leonardo Balerdi 1,5 M€ 2021