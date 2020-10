OM, LOSC, Fiorentina… Où va jouer Alfredo Morelos selon les bookmakers ?

Souvent son nom est cité comme partant des Rangers, dont il défend les couleurs depuis 2017. Et régulièrement, il résonne en France, le patronyme d’Alfredo Morelos, attaquant colombien de 24 ans. Cet été encore, chez les bookmakers d’Angleterre qui se penche sur son cas, deux clubs de l’élite du foot français sont cités. Mais pas avec les mêmes chances ou, ici, la même cote entre le LOSC d’un côté, et l’OM de l’autre.

Le LOSC et beaucoup plus chaud que l’OM d’après les bookmakers

C’est même le grand écart puisque les Dogues sont les premiers visés par l’opération d’un transfert. C’est le club nordiste qui a la cote la plus basse, donc jugée la plus probable, à 4 contre un. Cela reste néanmoins incertain, mais c’est encore la valeur la plus probable. Largement plus que la cote d’un départ vers l’OM, à plus de 35. Signe ici que l’opération tient plus d’une rumeur, que d’un réel intérêt des Phocéens à son sujet.

Alfredo Morelos a un contrat jusqu’en 2023 avec les Rangers

Plus sûrement et après Lille, les bookmakers glissent la Fiorentina à 5, Brighton et Séville, le Bayer Leverkusen et Porto, à 12. Et West Ham à 14. Cela, dans l’hypothèse unique où Alfredo Morelos viendrait à être cédé par son club écossais. Ça n’a rien de certain puisque, prolongé au printemps 2019, il est sous contrat jusqu’en 2023.