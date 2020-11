OM ou LFP : Quelle présidence rapporte le plus à Vincent Labrune ?

Il est, depuis le 10 septembre dernier, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), élu par le conseil d’administration, en succession de Nathalie Boye de la Tour. A cet effet, d’après une information du journal L’Equipe ce mardi matin, Vincent Labrune perçoit une rémunération de 30 000 euros bruts mensuels sur quatorze mois (420 000 euros la saison), en vertu de l’article 31 du réglement interne de l’organe du football professionnel.

Plus rémunérateur le poste à l’OM qu’à la LFP

De l’OM, dont il a été le président cinq ans, entre 2011 et 2016, à la LFP aujourd’hui, les responsabilités diffèrents, mais elles sont élevées. Question salaire, par contre, celui de l’homme d’affaire de 49 ans a fondu de moitié estimée, en passant de Marseille à Paris où siège la Ligue. Au club phocéen, d’après ce même journal L’Equipe en 2016, Vincent Labrune percevait une rémunération de 60 000 euros bruts mensuels, sans les primes possibles. Mais ici, aussi, sans les 13e et 14e mois, indiqués plus haut.

Vincent Labrune gagne le salaire moyen d’un Messin

Pour ses activités liées à la LFP, Vincent Labrune sera par ailleurs défrayé (déplacements, nuitées, restauration…). Son salaire annuel a pour équivalence, en Ligue 1, la moyenne du vestiaire du FC Metz, pour cette saison 2020-21.