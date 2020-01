Le Onze le mieux payé de la Ligue 1 saison 2019-20

Il pourrait n’y avoir que des joueurs du PSG dans le Onze le mieux payé de la Ligue 1, cette saison 2019-20. Il n’y a de places que pour deux joueurs d’autres clubs : le milieu néerlandais Kevin Strootman pour l’OM et l’attaquant international de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder. C’est une spécificité parmi les grands championnats d’Europe, qu’un club domine aussi largement tous les autres, sur l’échelle des salaires.

Un joueur de l’OM et un de Monaco, le reste du PSG

Tel que l’a récemment mis en valeur le rapport annuel de Sporting Intelligence sur les salaires des principaux clubs sportifs du monde, le différentiel est de trois entre la moyenne au PSG et celle des Monégasques qui suivent. En moyenne, un joueur du collectif ci-dessous gagne un 1,21 millions d’euros pour cet exercice 2019-20. Comme les Brésiliens Thiago Silva et Marquinhos. Neymar avec ses 35 millions d’euros nets par an, pour porter le maillot parisien élève considérablement cette moyenne, que Juan Bernat à l’inverse contribue à diminuer avec ses émoluments, les plus bas des joueurs de ce onze.

Les salaires exprimés sont des estimations mensuelles brutes, indépendamment des primes associées. Sans, également, les revenus du sponsoring, des équipementiers ou d’autres marques en ce qui concerne principalement Neymar et de plus en plus Kylian Mbappé, que les sponsors ont à la bonne. En prenant les données de la plateforme Transfermarkt, le onze le mieux de la Ligue 1 2019-20 est valorisé à 648 millions d’euros sur le marché des transferts.

Dans le détail :

Keylor Navas = 750 000 €/mois

Marquinhos = 1 120 0000 €/mois

Presnel Kimpembé = 625 000 €/mois

Thiago Silva = 1 160 000 €/mois

Juan Bernat = 340 000 €/mois

Kevin Strootman = 500 000 €/mois

Marco Verratti = 975 000 €/mois

Kylian Mbappé = 1 850 000 €/mois

Neymar = 3 750 000 €/mois

Wissam Ben Yedder = 750 000 €/mois

Edinson Cavani = 1 500 000 €/mois