OM, PSG, ASSE, LOSC… Les 10 recrues les plus chères de l’été en Ligue 1

A l’habitude, c’est vers le PSG qu’il faut chercher pour connaître les recrues les plus chères chaque été, en Ligue 1. C’est encore le cas cette saison, mais dans un contexte particulier. Ce n’est pas un transfert, mais la levée d’une option d’achat qui a constitué la première grosse arrivée du championnat lors de ce mercato, celle de Mauro Icardi, qui restera donc à Paris contre 50 M€. Ralentis par le contexte actuel, les clubs français ont beaucoup moins dépensé que les années précédentes, et ont été contraints de se renforcer grâce à des prêts, ou à faible prix.

Le PSG et l’OM plus discrets que prévu

Qualifiés pour la Ligue des Champions, le PSG et l’OM ont été moins présents qu’on aurait pu l’imaginer pendant cette fenêtre de transferts estivale. Deux des opérations majeures des Parisiens concernaient deux joueurs déjà dans l’effectif en 2019-20, Mauro Icardi et Sergio Rico, une à Marseille avec Alvaro Gonzalez. Le club de la capitale a vu son nom apparaître dans de nombreuses rumeurs, mais n’a finalement pas pu conclure les transactions espérées. Pour l’OM aussi, qui n’avait pas vendu jusqu’à la dernière journée, la recherche de renforts a été épineuse, même si l’arrivée de Luis Henrique leur a permis de trouver l’attaquant tant attendu. Pour les deux rivaux, les pistes étaient nombreuses mais les liquidités ne suivaient pas, et la plupart des échanges se sont faites en prêts.

Le LOSC et Rennes remuants sur le mercato

Certains clubs ont tout de même réussi à réaliser un mercato satisfaisant. En témoignent le LOSC et le Stade Rennais, qui ont réussi à vendre comme à acheter, de manière à se renforcer. Le tout en gardant une balance largement positive pour les Dogues, qui ont profité du départ de Victor Osimhen à Naples contre 70 millions d’euros hors bonus pour attirer de nouvelles recrues en vue de l’Europa Ligue, dont Jonathan David de La Gantoise, pour 32 M€. Alors qu’ils joueront en Ligue des Champions pour la première fois cette saison, les Rennais en ont aussi profité pour peaufiner leur effectif, en piochant notamment chez les concurrents du championnat, à l’image des arrivées de Martin Terrier ou encore d’Alfred Gomis.

Les 10 recrues les plus chères de l’été en Ligue 1

Mauro Icardi (de l’Inter Milan à Paris) = 50 M€ Jonathan David (de La Gantoise à Lille) = 32 M€ Jérémy Doku (d’Anderlecht à Rennes) = 16,5 M€ Lucas Paqueta (de l’AC Milan à Lyon) = 20 M€ Kevin Volland (de Leverkusen à Monaco) = 15,5 M€ Serhou Guirassy (d’Amiens à Rennes) = 15 M€ Axel Disasi (de Reims à Monaco) = 13 M€ Martin Terrier (de Lyon à Rennes) = 12 M€ Karl Toko-Ekambi (de Villareal à Lyon) = 11,5 M€ Alfred Gomis (de Dijon à Rennes) = 10 M€ Seko Fofana (d’Udinese à Lens) = 8,5 M€

Estimations des indemnités compensatoires, indépendamment des possibles bonus complémentaires