OM, PSG, ASSE, LOSC… Qui a le collectif le plus jeune en Ligue 1 ?

Réputés pour former et exporter de nombreux talents prêts à éclore chaque saison, les clubs français misent beaucoup sur leurs jeunes. En tout cas plus que leurs voisins du Big 5, selon l’Observatoire du football, qui a relevé les moyennes d’âge des compositions alignées par toutes les équipes de 67 premières divisions dans le monde, depuis le début de la saison. On en retrouve 5 dans le top 10 de ce classement, avec l’AS Monaco pour collectif le plus jeune de Ligue 1, et deuxième des cinq grands championnats, avec une moyenne de 24,7 ans.

ASSE, LOSC… Les équipes les plus jeunes de Ligue 1

Derrière elle, le Stade de Reims et l’ASSE complètent le top 3, avec une moyenne d’âge de 24,8 ans tous deux. Mais jeunesse n’est pas toujours signe de victoire : les deux équipes connaissent des débuts de saison compliqués, et sont respectivement 19ème et 13ème de Ligue 1. En revanche, c’est une stratégie payante pour le LOSC, 6ème collectif le plus inexpérimenté du championnat, et qui dispute actuellement la première place sportive, au PSG.

Le PSG et l’OM ont un collectif plus vieux que leurs voisins

Ce dernier dispose d’un collectif plus aguerri, d’environ 27,1 ans, que 14 de ses adversaires de Ligue 1, mais moins que leur rival marseillais. L’OM est le 3ème club le plus vieux, à 27,7 ans de moyenne, parmi les joueurs alignés lors des 7 premiers matches de cette saison. L’équipe la plus âgée du championnat est Montpellier. Le club héraultais aligne des joueurs autour de 29,2 ans, ce qui fait de lui le 6ème club le plus vieux du Big 5.

Le classement des équipes les plus jeunes de Ligue 1

Monaco = 24,7 Reims = 24,8 Saint-Etienne = 24,8 Brest = 25,2 Nice = 25,3 LOSC = 25,6 Lille = 25,8 Nantes = 26 Dijon = 26,2 Metz = 26,5 Strasbourg = 26,5 Rennes = 26,6 Lens = 26,7 Nîmes = 26,8 PSG = 27,1 Lorient = 27,2 Angers = 27,6 Marseille = 27,7 Bordeux = 28,1 Montpellier = 29,2

https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2020/wp310/fr/