OM, PSG, ASSE, LOSC… Tous les budgets transferts de la Ligue 1 sur FIFA 21

La partie sera forcément inégale, suivant si vous la disputez avec le Paris Saint-Germain, ou Dijon. Comme dans la réalité, il y a des écarts de forces sportives et financière, entre les vingt équipes du plateau. Sur FIFA 21, cela se traduit par des budgets pour recruter, d’un différentiel proche de 30 entre le plus épais, et le moins fourni. Les chiffres ci-dessous, sont issus des leaks qui circulent sur les réseaux sociaux et le web, de la part de ceux qui ont déjà eu le titre d’Electronic Arts, entre leurs mains.

L’OM, le LOSC et l’ASSE proches de la moyenne

En moyenne, sur FIFA1 21, le budget des clubs de la Ligue 1 approchera les 18 millions d’euros. Non loin de ceux donnés à l’Olympique de Marseille et au LOSC, sur un même pied égalitaire ici, avec 14,04 M€. L’AS Saint-Etienne, à 12,5 M€ en est également proche. Cela reste somme toute modeste, à le comparer à d’autres candidats aux places européennes, sinon au podium : l’Olympique Lyonnais d’un côté, et l’AS Monaco de l’autre ; ils ont respectivement 43,9 et 34,6 millions d’euros. De quoi se faire plus plaisir dès le départ, sur le front du marché des transferts.

Le PSG a le 5e budget transfert le plus épais sur FIFA 21

Mais pour avoir une enveloppe plus conséquente, il n’y a que le PSG à prendre en Ligue 1. Son budget pèse deux fois et demi le total de 357 et quelques millions d’euros de la Ligue 1, pour se renforcer. Il est le cinquième plus gros de toutes les équipes du tire phare de la franchise canadienne, après le Real Madrid (188,5 M€), le Barça (187,9 M€), Manchester United (186,1 M€) et City (185,6 M€).

Tous les budgets transferts de la Ligue 1 sur FIFA 21

Angers SCO = 5 035 000 €

AS Monaco = 34 638 000 €

AS Saint-Étienne = 12 500 000 €

Dijon FCO = 4 585 000 €

FC Metz = 5 867 000 €

FC Nantes = 8 750 000 €

Girondins de Bordeaux = 10 429 000 €

FC Lorient = 5 167 000 €

LOSC Lille = 14 040 000 €

Montpellier HSC = 8 764 000 €

Nîmes Olympique = 4 800 000 €

OGC Nice = 10 429 000 €

Olympique de Marseille = 14 040 000 €

Olympique Lyonnais = 43 897 000 €

Paris Saint-Germain = 133 691 000 €

Racing Club de Lens = 7 834 000 €

RC Strasbourg Alsace = 8 097 000 €

Stade Brestois 29 = 5 867 000 €

Stade de Reims = 6 975 000 €

Stade Rennais FC = 12 200 000 €