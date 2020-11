Classement de la Ligue 1 vs la valeur des clubs sur le mercato

A quel point les collectifs valorisés les plus chers sur le mercato, sont performants sportivement ? C’est la question que l’on se pose ce lundi à Sportune, pour le championnat de la Ligue 1. En prenant pour base d’estimation des effectifs, les chiffres de Transfermarkt. Ils ne sont que deux à l’équilibre : le PSG, 1er avec l’équipe la plus chère du pays. Et l’OM, sixième (avec deux matches en moins à disputer).

Le PSG et l’OM les seuls à l’équilibre

Tous les autres accusent un différentiel, a minima de -1 (pour l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco) et jusqu’à – 10 au RC Strasbourg ; le neuvième collectif le plus valorisé du plateau, n’est que 19e au classement général, après douze journées disputées. Inversement, quatre clubs – le Montpellier HSC, le SCO Angers, le RC Lens (-1 match) et le Stade Brestois -, sont à six unités positives, avec des valorisations de leurs effectifs qui soulignent leur bonne performance sportive d’ensemble.

Strasbourg voit rouge, comme le haut du tableau

D’un point de vue plus large, l’on remarque que la première moitié du tableau est majoritairement rouge et l’autre, plutôt verte. C’est assez logique, mais ici mis en évidence. Selon Transfermarkt, les équipes de la Ligue 1, saison 2020-21 valent 3,45 milliards au cumul estimé de tous les joueurs.

Le classement de la Ligue 1 2020-21 selon la valeur des clubs sur le mercato