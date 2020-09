Les 10 sponsors maillots les plus chers de la Ligue 1 2020-21

Avec son seul partenaire premium maillot, Accor Hôtel pour son programme ALL, le PSG a le sponsor maillot le plus valorisé en Ligue 1, cette saison 2020-21, au point qu’il est plus cher à lui seul, que les dix-neuf autres habillant les maillots des équipes du plateau, réunis. Formulé par les chiffres, ALL rapporte près de 70 millions d’euros la saison au club de la capitale.

Les 10 sponsors maillots les plus chers de la Ligue 1 2021 : 10. Synergie (FC Nantes) = 1,2 M€

Le sponsor du PSG > aux sponsors des autres en Ligue 1

A part à l’Olympique Lyonnais, à la faveur d’un nouveau partenariat signé avec Emirates (l’ex-sponsor maillot du PSG !), aucune autre marque n’investit plus de 10 millions d’euros, sur un club du championnat de France élite. C’est un peu plus pour la compagnie aérienne qui s’est engagée pour les cinq prochaines saisons. Et quasiment trois fois l’estimation de l’apport annuel d’Uber Eats à l’Olympique de Marseille, depuis la saison 2019 dernière, et jusqu’en 2022. Au même seuil d’investissement, l’historique sponsor Fedcom à l’AS Monaco.

Des marques historiques à l’AS Monaco, au FC Nantes et Stade Rennais

Fedcom, mais aussi Synergie au FC Nantes ou Samsic au Stade Rennais occupent les espaces depuis plus d’une décennie, et même du siècle dernier pour ce qui concerne Fedcom à Monaco (un temps toutefois interrompu) et Synergie à Nantes (sans discontinuer). Ces trois marques sont dans le top 10 des sponsors les plus financièrement engagés, cette saison 2020-21 de Ligue 1. Seul Lyon a changé de commanditaire, au lancement de cet exercice. Comme Samsic à Rennes, Bistro Régent à Bordeaux ou Accor pour Paris, certains ont formulé des inquiétudes en période de confinement, mais aucun ne s’est retiré.

Estimation des maillots pour l’OM, l’OL, l’ASSE et le top de la Ligue 1

Les chiffres des 10 sponsors maillots les plus chers du championnat à découvrir dans le ci-dessus sont des estimations annuelles, qui varient selon les variables et les performances sportives des joueurs sur le terrain. Car, plus l’équipe gagne, plus elle est médiatisée et plus il y a de visibilité positive en retour pour le sponsor. L’inverse est tout aussi vrai.