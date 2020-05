Quel est le joueurs le plus cher des équipes de la Ligue 1 ?

C’est encore trop tôt pour apprécier l’impact précis du COVID-19 sur les clubs de football et ses conséquences sur le marché des transferts, mais de façon certaine, les valeurs vont baisser. D’ailleurs, la plateforme référence Transfermarkt a diminué toutes ses estimations, jusqu’à 20% selon les profils. C’est à elle que l’on doit les valeurs ci-dessous, qui sont celles du joueur le plus cher, pour chaque club de la Ligue 1. C’est nous, ensuite, qui avons mesuré le ratio de ce que vaut ce joueur, sur l’ensemble de son collectif.

Aït Nouri (SCO), Mbappé (PSG) et Camavinga (Rennes) pèsent sur leur équipe

Il est élevé à près du quart pour trois « phénomènes » aux parcours et profils diverses : l’ailier angevins, Rayan Aït Nouri, le milieu axial du Stade Rennais, Eduardo Camavinga et l’attaquant champion du monde au PSG, Kylian Mbappé. Ce dernier est aussi le joueur le plus cher de son club et plus largement du championnat de France de Ligue 1, avec une estimation désormais de 180 millions d’euros. En baisse, pour les raisons expliquées plus haut.

La proportion la plus faible aux Girondins, à l’ASSE et à Nîmes

Inversement, la proportion est la plus faible aux Girondins de Bordeaux avec Rémi Oudin, l’ASSE et Denis Bouanga ou le Nîmes Olympique et son capitaine Anthony Briancon. Le défenseur central est le joueur estimé le moins cher de la liste ci-dessous et également celui qui vaut la part la plus faible (7%) sur la valorisation totale de son effectif.

Ikoné plus cher que Osimhen au LOSC. Thauvin est le plus bankable de l’OM

Pour d’autres éléments notables enfin, le FC Nantes a deux joueurs (Abdoulaye Touré et Ludovic Blas) qui justifient d’une même valorisation, à huit millions d’euros. Transfermarkt valorise sinon plus cher Jonathan Ikoné au LOSC, que Victor Osimhen, il est vrai découvert soudainement, en France. De même qu’à l’OM, c’est Florian Thauvin le joueur le plus bankable, bien qu’il n’ait joué que deux petits bouts de matches sur la saison, parce que blessé. L’ailier phocéen est estimé à 30 millions d’euros.

Les joueurs les plus chers par équipes de la Ligue 1

Amiens SC = Serhou Guirassy (8 M€ ; 14%)

Angers SCO = Rayan Aït Nouri (15 M€ ; 23%)

AS Monaco = Wissam Ben Yedder (40 M€ ; 14%)

AS Saint-Etienne = Denis Bouanga (8 M€ ; 8%)

Dijon FCO = Mounir Chouiar (7,2 M€ ; 17%)

FC Girondins de Bordeaux = Rémi Oudin (9 M€ ; 9%)

FC Metz = Habib Diallo (12 M€ ; 23%)

FC Nantes = Abdoulaye Touré, Ludovic Blas (8 M€ ; 10%)

LOSC Lille = Jonathan Ikoné (36 M€ ; 15%)

Montpellier Hérault SC = Andy Delort (10,5 M€ ; 13%)

Nîmes Olympique = Anthony Briancon (3,2 M€ ; 7%)

OGC Nice = Youcef Atal (20 M€ ; 13%)

Olympique de Marseille = Florian Thauvin (32 M€ ; 15%)

Olympique Lyonnais = Houssem Aouar (49,5 M€ ; 13%)

Paris Saint-Germain = Kylian Mbappé (180 M€ ; 21%)

RC Strasbourg Alsace = Kenny Lala (9,5 M€ ; 13%)

Stade Brestois = Ibrahima Diallo (9 M€ ; 19%)

Stade de Reims = Axel Disasi (7,2 M€ ; 10%)

Stade Rennais FC = Eduardo Camavinga (37,5 M€ ; 23%)

Toulouse FC = Ibrahim Sangaré (9,5 M€ ; 14%)